Monreale cinico e spietato, a Cosenza arriva la prima storica vittoria in Serie B

Contro il Montalto finisce 6-3 al termine di una grandissima partita

COSENZA, 16 ottobre – Con una prova maiuscola, vibrante e mozzafiato, che ha messo a dura prova le coronarie, il Monreale calcio a 5 conquista la sua prima, storica vittoria in Serie B, andando ad espugnare il PalaCosentia, battendo il Montalto Soccer per 6-3.

È stato un match combattuto, dal primo all’ultimo pallone, che ribadisce quello che aveva già detto il confronto di una settimana fa, pur perso contro il Lamezia: il Monreale in questa categoria, nuova per la sua storia, ci può stare tranquillamente e vorrà dare battaglia (sportiva) a tutti. Soprattutto se alla base c’è un gruppo solido, che mister La Bianca sta plasmando nel migliore dei modi e che comincia a rispondere come si deve alle sollecitazioni della società.

Oggi, al cospetto del Montalto Soccer, una formazione neopromossa così come il Monreale, i biancazzurri hanno messo in mostra tutto il loro repertorio soprattutto morale: grinta, concentrazione e grandissimo livello di attenzione, così come predica il tecnico. Soprattutto però hanno organizzato delle ripartenze mortifere, che hanno tagliato come il burro la difesa della squadra locale.



A proposito di questa cosa può dirsi? Certamente che è squadra ostica, che senza dubbio farà soffrire tutte soprattutto sul proprio campo. La squadra calabrese ha messo alle corde per molti minuti il Monreale, soprattutto quando ha messo il quinto di movimento ed ha mostrato di non volersi arrendere fino all’ultimo. Il Montalto, però, non ha fatto i conti con un Monreale che ha saputo trasformare la sofferenza in oro.

Chiuso sullo 0-0 il primo tempo, al termine di una prima frazione tutto sommato equilibrata, gli uomini di mister La Bianca si sono scatenati nella ripresa, con tre ripartenze che hanno indirizzato il march dalla propria parte. Ha aperto le marcature Carletto Hamici che è andato via sull’out di destra e ha trafitto il portiere con un destro preciso e velenoso. Neanche il tempo di esultare che è arrivato il raddoppio con Mirko Sorrentino, ancora al termine di un capovolgimento di fronte repentino.

La furia monrealese ha fatto sì che arrivasse anche il terzo gol con il tap-in di Andrea Bruno, che ha raccolto l’assist di Sorrentino. Il Montalto a quel punto ha reagito, trovando il gol dell’1-3 con Peralta. A ristabilire le distanze momentanee ci ha pensato Totò Pitarresi, che ha spinto in rete un passaggio furbo di "Ibra" Catalano su azione di calcio d’angolo. I calabresi, però, erano tutt’altro che arresi ed hanno pericolosamente accorciato fino al 4-3 con Lopez e con una sfortunata deviazione di Pitarresi.



A questo punto, fortunatamente, le vene del Monreale non hanno tremato e i biancazzurri sono tornati a mollare gli ormeggi, andando ancora a segno con Alessandro Comito e con Lino Marotta nel finale. Il resto ce lo ha messo Gabriele Catalano che ha chiuso il lucchetto della porta monrealese, dicendo diverse volte di no alle conclusioni dei padroni di casa.

Al termine del match erano sorrisi, abbracci ed immancabili selfie-vittoria. Ovviamente è troppo presto per esultare più di tanto e per fare qualsiasi tipo di congetture e sabato prossimo, in casa contro il Mascalucia, ci sarà da sfoderare un’altra prestazione perfetta. Esattamente come quella di oggi. Per un giorno, però, è bello godersi la vittoria che muove la classifica a restituisce a tutto il gruppo il giusto morale.