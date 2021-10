Il Monreale ci prende gusto, arrivano tre punti anche contro il Mascalucia

3-1 il punteggio finale che segna la prima vittoria casalinga dopo quella di Cosenza. LE FOTO

ALTOFONTE, 23 ottobre – Un cuore grande così. È questa la principale ragione, se non l’unica, della vittoria odierna del Monreale contro il Mascalucia. La vittoria di una squadra che non molla mai, che lotta, anzi ringhia su ogni palla e che smette solo al suono della sirena.

Contro gli etnei di mister Di Stefano, che sono arrivati al PalaCanino da leader della classifica, è andata proprio così, con una formazione, quella di Toti La Bianca, che sapeva di avere molto di imparare da un avversario più quotato e con umiltà, ma soprattutto con ardore, si è difesa come meglio non avrebbe potuto. Salvo ripartire, quando le circostanze lo consentivano, per far male in contropiede.

Se è possibile è stata una versione ancora più esasperata della vittoriosa prestazione di Cosenza, dove le ripartenze monrealesi hanno fatto ai calabresi più danni della grandine. Il Mascalucia le ha tentate tutte, ma proprio tutte, trascinato dalle grandi capacità balistiche di capitan Nicolosi e da quelle dello spagnolo Salvador Cosano, che hanno tirato a ripetizione da tutte le parti del campo. Gli etnei, però, non avevano fatto i conti con la partita-monstre di Gabriele Catalano, il portierone monrealese che ha sfoderato una prestazione stre-pi-to-sa.



Limitare, però, gli elogi (meritatissimi) solo al portiere sarebbe riduttivo , perché, tutti, dal primo all’ultimo, secondo il minutaggio che mister La Bianca ha concesso loro, sono stati in partita, hanno sputato sangue, non tirando indietro mai la gamba, al cospetto di un avversario che – siamo convinti – farà un gran bel campionato.

Il Monreale è passato in vantaggio a 13’52” dalla fine del primo tempo quando capitan Pitarresi, approfittando di un errore della retroguardia mascaluciese, ha calciato a botta sicura, mettendo il pallone sotto il sette da media distanza.

La squadra ospite ha macinato gioco, ha cercato di mettere all’angolo il Monreale, fin quando è pervenuta al pareggio, grazie ad una prodezza balistica di Nicolosi che, su rimessa laterale, ha raccolto un difficile pallone, poi ha scagliato un fendente che si è insaccato rasoterra al palo lontano, lì dove Catalano non poteva arrivare.

A quel punto poteva sembrare l’inizio della fine. Poteva sembrare il momento in cui il Monreale cedeva la scena agli avversari. Ed invece niente di tutto questo, perchè i biancazzurri hanno saputo mettere gli attributi sul tavolo e ad inizio ripresa sono tornati in vantaggio, con una conclusione velenosa di Vincenzo Madonia, sulla quale il portiere avversario forse avrebbe potuto fare meglio. Il vantaggio acquisito ha accentuato ancora di più la pressione mascaluciese, ma ancora una volta il Monreale ha agito di rimessa e con una repentina sgroppata del capitano ha siglato il terzo gol, che ha notevolmente affievolito le speranze degli etnei.



Il resto della partita è stato ancora un Catalano-show, che ha detto di no a tutte le conclusioni, alcune delle quali a botta sicura degli ospiti. Poi il triplice fischio ha sancito una vittoria che vale oro, soprattutto dal punto di vista morale.

La classifica adesso sorride, anche se, come è giusto che sia, mister La Bianca non vuole guardarla e questa non cambia di una virgola gli obiettivi stagionali del Monreale. Sabato prossimo si prospetta un’altra trasferta tosta: al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto ad attendere Pitarresi e compagni ci sarà il Mortellito. Ancora una volta a fare la differenza, ne siamo convinti, saranno l’atteggiamento e la soglia di attenzione. Noi di MonrealeNews saremo anche lì con la speranza fondata di raccontarvi un’altra bella pagina di sport.

La foto della gallery sono state realizzate da Francesca Asja La Torre