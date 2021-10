Un Monreale fiducioso affronta domani la trasferta di Barcellona Pozzo di Gotto

Sul parquet del PalAlberti i biancazzurri se la vedranno con l’altra neopromossa Mortellito

MONREALE, 29 ottobre – Diciamocelo francamente: le due vittorie consecutive nelle prima tre giornate di campionato hanno sorpreso un po’ tutti. Forse anche noi, che conoscevamo il valore e lo spessore della squadra, ma non quello delle serie B.

E invece, gli uomini di mister La Bianca hanno spiazzato tanti osservatori, mettendo in cascina sei punti preziosi (contro Montalto e Mascalucia) nella corsa verso la salvezza, vero, anzi unico obiettivo stagionale dei biancazzurri. Certamente il modo migliore per guardare agli impegni futuri, a cominciare da quello di domani contro il Mortellito che il Monreale calcio a 5 affronterà al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto.

La squadra messinese, così come il Monreale, è una neopromossa, avendo vinto la finale-derby contro la Meriense nel girone B della serie C1 siciliana ed è formazione che i biancazzurri hanno affrontato nel match valido a mo’ di Supercoppa nello scorso mese di giugno in quel di San Cataldo.

In quella occasione si imposero i messinesi, me entrambe le compagini, a parte il caldo torrido di quella giornata, erano ben diverse, per stimoli e soprattutto per fisionomia, da quelle che si affronteranno domani sul parquet di Barcellona.

Anche domani, pertanto, la spedizione monrealese partirà in mattinata alla volta della cittadina tirrenica, decisa a dare battaglia (sportiva, ovviamente) ad un’avversaria che certamente vorrà far valere i gradi del fattore campo. Sarà certamente una bella partita, specie se il Monreale saprà mettere la testa, la grinta e il cuore mostrate in campo nelle precedenti tre partite.

Anche domani, Monreale News trasmetterà la diretta della partita sulla propria pagina facebook. Calcio d’inizio alle ore 16. Fischieranno i signori Vincenzo Lo Presti della sezione di Agrigento, Davide Salvatore Fonti di quella di Caltanissetta, mentre il cronometrista sarà Sebastiano Monaco della sezione di Acireale.