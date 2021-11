Calcio a 5: il punto sulla B. Il Mascalucia ne fa sette, Acireale aggancia la vetta

Recuperate le due partite della quarta giornata, sospese lo scorso sabato per avverse condizioni meteo

MONREALE, 8 novembre – Si chiude definitivamente il quadro della quarta giornata del campionato nazionale di Serie B. In scena questo sabato sono andati infatti i due match saltati la scorsa settimana per le avverse condizioni meteo che hanno investito la Sicilia orientale.

Fa bottino pieno e rotondo – tornando dunque alla vittoria dopo il ko subìto contro il Monreale – il Mascalucia che in casa ha ospitato la Meriense. Nonostante l'iniziale vantaggio dei barcellonesi, siglato da Teramo, i biancazzurri sbancano il PalaWagner con un dominio netto sul risultato. Sette sono infatti le reti che la squadra catanese ha rifilato agli avversari, portandosi in questo modo a nove punti in classifica, appena un gradino sotto il terzetto di vetta composto da Lamezia, Palermo e Agriplus Acireale. Proprio quest'ultimi confermano la striscia di risultati utili, vincendo 3-1 anche contro la SIAC Messina, fanalino di coda del campionato. Succede praticamente tutto nel primo tempo, con il risultato che si consolida in positivo per i ragazzi di mister Bosco. Fichera, Musumeci e Finocchiaro consegnano alla squadra i dieci punti necessari ad agganciare la vetta, mettendo così pressione a quelle formazioni (Palermo e Lamezia) senza dubbio maggiormente attrezzate ad aggiudicarsi il jackpot finale.

CLASSIFICA

1. ECOSISTEM LAMEZIA (10 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (10 PT)

3. AGRIPLUS ACIREALE (10 PT)

4. MASCALUCIA (9 PT)

5. CASALI DEL MANCO (7 PT)

6. MONREALE (7 PT)

7. PGS LUCE (6 PT)

8. ATLETICO CANICATTI' (6 PT)

9. MORTELLITO (4 PT)

10. SOCCER MONTALTO (0 PT)

11. MERIENSE (0 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)

Prossimo turno:

Casali del Manco - Monreale

Agriplis Acireale - Mortellito

Città di Palermo - Siac Messina

Meriense - Soccer Montalto

PGS Luce - Mascalucia

Atletico Canicattì - Ecosistem Lamezia