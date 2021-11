Il Monreale dura solo un tempo, il Casali del Manco spegne i sogni biancazzurri

Il naufragio nella ripresa, dopo un grande primo tempo

CASOLE BRUZIO, 13 novembre – Con un secondo tempo brutto, svagato e colpevolmente sottotono, da Casali del Manco il Monreale calcio a 5 torna a casa con una pesante sconfitta sul groppone: con un punteggio largo, 8-3, che forse, però, punisce oltremisura la prova dei ragazzi di mister La Bianca che avevano disputato un signor primo tempo.

Una sconfitta che farà e deve far riflettere e che ricorda sempre che il Monreale è una neopromossa e che non può permettersi vistosi cali di testa. Soprattutto se durano un tempo intero, soprattutto se si gioca in trasferta, dove le condizioni generali non sono certo favorevoli, soprattutto se al cospetto di squadre agguerrite come il Casali del Manco che non regalano nulla e lottano su ogni pallone.

A fine match i casalesi sono usciti tra gli applausi del pubblico di casa, ma anche della comitiva monrealese che non ha avuto difficoltà a congratularsi con i padroni casa la cui vittoria è strameritata.

Al Monreale resta il rammarico di aver disputato un gran primo tempo, concluso in vantaggio col punteggio di 3-2, durante il quale ha messo a segno tre reti, una più bella altra, che certamente non lasciavano affatto presagire il black-out repentino patito nella ripresa. È come se Pitarresi e compagni fossero rimasti negli spogliatoi, mandando in campo le loro pallide e timide controfigure. Manna dal cielo per il Casali, che non chiedeva nulla di meglio e che, pronti via, ha pigiato sull’acceleratore, imponendo ben presto la propria legge.

La partita, nel corso della ripresa, è stata in bilico per diversi minuti, con il 4-3 che non si schiodava. Poi però i padroni di casa hanno mollato gli ormeggi e per il Monreale si è fatta notte fonda fino all’8-3 finale.

I tre gol dei biancazzurri sono stati realizzati da Andrea Bruno, Vincenzo Madonia e Carletto Hamici, tutti nel primo tempo. Andare a guardare le immagini della partita per apprezzarne la bellezza e spellarsi le mani per gli applausi. In casa calabrese l’eroe di giornata è stato Ferraro, sempre più capocannoniere del campionato con tre gol messi a segno. Ottima pure la prova di Gerbasi che ha cucito il gioco, fornito assist da vero leader della squadra.



Adesso, dopo questi schiaffoni che bruciano e bruciano tanto, ci sarà da rimboccarsi le maniche, fare silenzio e lavorare. Sabato al PalaCanino arriva la PGS Luce Messina che ha tanta qualità e che certamente non arriverà dalle nostre parti per fare una gita. Servirà un grande Monreale, servirà soprattutto evitare sanguinosi black-out come quello di oggi. Qualora non fosse chiaro per tutti: in serie B non ti regala niente nessuno e se molli un attimo ti mangiano vivo. Oggi la riprova: speriamo sia servita. Speriamo abbia insegnato qualcosa.