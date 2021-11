Calcio a 5: il punto sulla B. Primi tre punti per Meriense, ancora attaccato il gruppo di vetta

Palermo, Ecosistem e Acireale tutte a 13 punti, sale a 10 il Casali del Manco

MONREALE, 15 novembre – Si conclude anche la quinta giornata del girone H del campionato nazionale di serie B di calcio a 5. Ad aprire le danze, con un lento purtroppo (per il Monreale) tutto stonato, il match delle 15 tra i normanni e il Casali del Manco, in quel di Casole Bruzio.

Dal Cosentino infatti i monrealesi tornano i patria carichi di gol e di ovvio e comprensibile malumore. Il risultato del resto parla chiaro: l'8-3 che i calabresi hanno rifilato ai ragazzi di mister La Bianca è complice del secondo tempo dei biancazzurri, in cui semplicemente non si è scesi in campo dopo il vantaggio riagguantato nel primo tempo grazie alle tre stupende perle di Bruno, Madonia e Hamici. Onore delle armi e applausi per Ferraro – autore di una tripletta e sempre più capocannoniere – e compagni, che con questa vittoria tallonano il gruppone di testa.

Proprio parlando delle tre capoliste al momento del girone, affonda la SIAC Messina sotto le addirittura sette cannonate del Città di Palermo, che al PalaOreto sfoggia tutta la migliore artiglieria. La doppietta di Giannusa, quella di Restivo e le altre reti di Dorio, Rizzo e Napoli condiscono una vittoria alquanto sonora che condanna i messinesi al più nero dei bassifondi. Riesce a spuntarla l'Agriplus Acireale dopo che – con la rete di Gennaro – il Mortellito stava per sbancare con un'altra memorabile impresa. Alla fine l'Acireale ribalta il risultato per 2-1 e non si lascia sfuggire via il treno della vetta. Gioco facile infine per l'ultima del terzetto, l'Ecosistem Lamezia, che con il 4-1 rifilato all'Atletico Canicattì guadagna anch'essa i 13 punti necessari per rimanere attaccata alle altre due pretendenti al titolo.

Alle 16.00 si giocava anche a Barcellona Pozzo di Gotto, dove la Meriense – grazie all'8-2 contro il Soccer Montalto – conquistava i primi tre punti del proprio campionato distanziandosi così proprio dai calabresi e dalla SIAC nella coda della classifica, e a Messina dove invece il PGS Luce strapazzava 6-2 il Mascalucia.

CLASSIFICA

1. CITTA' DI PALERMO (13PT)

2. ECOSISTEM LAMEZIA (13PT)

3. AGRIPLUS ACIREALE (13PT)

4. CASALI DEL MANCO (10PT)

5. MASCALUCIA (9PT)

6. PGS LUCE (9PT)

7. MONREALE (7PT)

8. ATLETICO CANICATTI' (6PT)

9. MORTELLITO (4PT)

10. MERIENSE (3PT)

11. SOCCER MONTALTO (0PT)

12. SIAC MESSINA (0PT)

PROSSIMO TURNO

MASCALUCIA – CITTA' DI PALERMO

MONREALE – PGS LUCE

MORTELLITO – CASALI DEL MANCO

SIAC MESSINA – MERIENSE

SOCCER MONTALTO – ATLETICO CANICATTI'

ECOSISTEM LAMEZIA – AGRIPLUS ACIREALE