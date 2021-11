Domani Monreale C5-PGS Luce Messina: parola d’ordine ''rialzarsi''

Gli uomini di mister La Bianca chiamati al riscatto dopo la batosta di una settimana fa

MONREALE, 19 novembre – Le sberle sono state assorbite. E non è detto che abbiano fatto male. Anzi. Se il Monreale saprà fare tesoro di ciò che è successo nella ripresa a Casali del Manco, i ceffoni potrebbero anche essere istruttivi.

Per affrontare nel migliore dei modi la PGS Luce Messina, infatti, occorrerà ripartire da ciò che è stato fatto nel corso del primo tempo in terra calabra, senza dimenticare, però, le “nefandezze” della seconda frazione. A patto, ovviamente, di non ripeterle. Anche perché domani, al PalaCanino, nella partita valevole per la sesta giornata di campionato, ci sarà una squadra solida, la cui classifica parla chiaro e che conosce a menadito le difficoltà di una competizione, che invece, per il Monreale sono terreno ancora inesplorato.

A proposito di classifica: i sette punti del Monreale sono un bottino tutto sommato soddisfacente, considerate le ambizioni di salvezza dei ragazzi di mister La Bianca, ma è chiaro che incrementarne il totale, magari a cominciare da domani, sarebbe certamente una bella cosa.



La squadra, però, dovrà mettere al bando le amnesie ed i black-out manifestati a Casole Bruzio e lottare con quegli “occhi della tigre” che le hanno consentito di vincere le partite contro Montalto e Mascalucia.

Il lavoro della settimana svolto dalla squadra è stato intenso ed è normale quindi che nell’ambiente ci sia ottimismo e fiducia. Se poi il PalaCanino dovesse mostrare il calore del pubblico delle prime due partite, ogni impresa potrebbe diventare più facile.

Frattanto ieri, come testimonia la foto di copertina di questo articolo, sono state presentate le maglie ufficiali della formazione Under 17 che recano il logo sia del Monreale calcio a 5, che della scuola calcio “Avanti Tutta” guidata da mister La Bianca, dalla cui collaborazione sta nascendo, pian piano, il settore giovanile del Monreale. La squadra parteciperà al campionato provinciale. Il girone, oltre che dal Monreale, sarà composto da: Animosa Civitas Corleone, Caresse Futsal Partinico, Club Palermo, Emiri, Real Sports, Raggio di Luce, Renzo Lo Piccolo Terrasini, Villabate, Virtus calcio, e Virtus Olimpia 2010.



Tornando alla partita di domani, MonrealeNews, come sempre, trasmetterà la telecronaca diretta della partita sulla propria pagina facebook, a partire dalle 15.55. Palla al centro alle ore 16. L’arbitraggio è stato assegnato a due fischietti del lontano nord-est: saranno, infatti, i signori Davide Copat della sezione di Pordenone e Danilo Ianese di quella di Belluno. Il cronometrista designato, invece, è Bernardo Masaniello della sezione di Palermo.