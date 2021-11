Calcio a 5: il punto sulla B. L'Agriplus perde il treno, stop del Casali a Barcellona

Al Lamezia il big match contro gli acesi, il Mortellito ferma il Casali e strappa un punto salvezza

MONREALE, 22 novembre – In alto, in cima alla classifica del girone H del campionato nazionale di Serie B, adesso in solitaria ci sono Città di Palermo ed Ecosistem Lamezia. In basso, nella zona salvezza, invece qualche passaggio a vuoto (vedi Monreale) c'è stato.

Le aquile di mister Marco Cappello si impongono sonoramente al PalaWagner, roccaforte del Mascalucia, dove la cavalleria rosanero sforna una prestazione bella e convincente. A trovare la via del gol, a discapito delle sole due reti biancazzurre, sono per ben cinque volte il doppio Montevago e poi ancora Dorio, Di Maria e il bomber Marco Torcivia. Tre punti fondamentali per i palermitani, che in questo modo sganciano l'Agriplus Acireale, rimasto a tredici punti dopo il big match contro l'Ecosistem Lamezia. I calabresi si affidano alle marcature di Caffarelli e Patamia per il definitivo 2-1 del finale.

Ad accedere adesso in zona play off invece è il PGS Luce, figlio della vittoria contro il Monreale al PalaCanino di Altofonte. La tripletta di Hamici e la complessiva prestazione di squadra nel primo e per buona parte del secondo tempo non bastano nemmeno a conseguire un pareggio. Due errori sul finale rendono alla fine meritata la vittoria della formazione pigiessina, che adesso sale al quarto posto. Immediatamente dietro il Casali del Manco, fermato a Barcellona Pozzo di Gotto sul 3-3 dal Mortellito. Giordano, Martin e Morel strappano un punto salvezza importantissimo, staccando a cinque punti il gruppo di fondo classifica composto da Soccer Montalto e SIAC Messina, entrambe a zero. I cosentini si arrendono al casalingo 1-3 contro l'Atletico Canicattì, mentre il Meriense infila la seconda vittoria di fila a Messina.

CLASSIFICA

1. CITTA' DI PALERMO (16 PT)

2. ECOSISTEM LAMEZIA (16 PT)

3. AGRIPLUS ACIREALE (13 PT)

4. PGS LUCE (12 PT)

5. CASALI DEL MANCO (11 PT)

6. MASCALUCIA (9 PT)

7. ATLETICO CANICATTI' (9 PT)

8. MONREALE C5 (7 PT)

9. MERIENSE (6 PT)

10. MORTELLITO (5 PT)

11. SOCCER MONTALTO (0 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)

PROSSIMO TURNO

CASALI DEL MANCO – MASCALUCIA

AGRIPLUS ACIREALE – PGS LUCE

CITTA' DI PALERMO – ECOSISTEM LAMEZIA

MERIENSE – MORTELLITO

SIAC MESSINA – SOCCER MONTALTO

ATLETICO CANICATTI' – MONREALE C5