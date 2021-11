Domani Canicattì-Monreale: un match per capire chi siamo

Difficile trasferta in casa di una delle squadre più forti del campionato. Fischio d'inizio alle 17

MONREALE, 26 novembre – Guardando il bicchiere mezzo pieno di questo primo scorcio di stagione, il dato che se ne trae è che il Monreale gode nell’ambiente di buona considerazione e soprattutto, pur essendo una neopromossa, ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti.

Guardando il lato mezzo vuoto, invece, non può non rilevarsi come le amnesie affiorate in qualche partita lo abbiano un po’ penalizzato e se oggi la classifica è questa, lo si deve proprio a qualche errore soprattutto a livello mentale.

Errori da non ripetere perché gli avversari fin qui incontrati hanno dimostrato di non aspettare altro e di saper approfittare di ogni mezzo passo falso compiuto.

Raccomandazioni da tenere a mente a cominciare da domani, quando Pitarresi e compagni affronteranno l’Atletico Canicattì del presidente Vincenzo Urso. Una squadra certamente di livello, che sembra in netta risalita, dopo un avvio non sempre all’altezza del suo validissimo roster.

Al PalaLivatino-Saetta, specie se ci sarà il pubblico, sarà un bel pomeriggio di sport, al cospetto di una squadra che fra le mura amiche ha dimostrato di saper far soffrire tutti. Contro Sirone, La Rosa, Virruso e company i ragazzi di mister La Bianca dovranno disputare una partita di grande intensità. Il campo, piccolo più o meno come il PalaCanino, farà in modo che il ritmo sarà decisamente alto e l’intensità sarà quindi elevata.

Il Monreale si presenta all’impegno con la pesante assenza di Andrea Bruno, non ancora disponibile dopo l’infortunio a piede patito una settimana fa contro la PGS Luce Messina. Un’assenza che chi gioca certamente sarà chiamato a non far rimpiangere. A cominciare, magari, da Carletto Hamici (nella foto), che con i suoi 10 gol fin qui realizzati, è il vice-capocannoniere del campionato, alle spalle del solo Alessandro Ferraro, bomber del Casali del Manco o, chissà, da Vincenzo Madonia, che vestirà i panni dell’ex. Tutti, però, sono chiamati ad una prova di carattere e di grande livello tecnico-tattico. Unico modo per passare indenni da questa difficile trasferta.

Monreale News, come sempre, trasmetterà l’incontro in telecronaca diretta sulla propria pagina facebook. Il match non avrà inizio, come di consueto, alle 16, ma alle 17. Fischieranno i signori Fabio Alfio Sfilio della sezione di Acireale, Marilena Catanese di quella di Barcellona Pozzo di Gotto. Cronometrista il signor Francesco Campione della sezione di Enna.