Calcio a 5: il punto sulla B. Lamezia al top, PGS Luce schianta l'Agriplus Acireale

Gli ''orange'' vincono in rimonta sul Città di Palermo e guadagnano la vetta in solitaria, al Meriense il derby barcellonese

MONREALE, 29 novembre – Adesso il girone ha una sua capolista. Soltanto alla settima giornata di campionato ad essere eletta prima della classe è la formazione lametina di mister Bebo Carrozza.

A pagarne il conto proprio il Città di Palermo che solo una settimana fa – dopo la sortita dell'Agriplus Acireale – condivideva il banco con i calabresi. Nel big match del sabato pomeriggio ad aprirsi è il sipario del PalaOreto, roccaforte rosanero che finalmente rivede i propri tifosi dopo il periodo di porte chiuse causa inagibilità strutturale. Le due formazioni protagoniste in campo (inutile nascordersi dietro un dito) sono quelle maggiormente quotate per la promozione finale e pertanto va da sé che le motivazioni in campo già ad inizio settimana non mancano affatto. Apre le danze del primo tempo Montevago, a chiuderle invece sono prima Patamia e Barbosa, che a solo un minuto dal termine della prima scoppiettante frazione insacca su sviluppi di calcio di punizione dal limite, poi il bomber Torcivia che sul filo del rasoio batte Pardal e consegna il pareggio alle aquile. Nel secondo tempo l'Ecosistem Lamezia trova quasi subito la via del 2-3 di nuovo con Patamia e poi è brava a resistere alle sferzate dei ragazzi di mister Cappello.

Non riesce a risollevare la testa invece l'Agriplus Acireale che – dopo i tre punti persi in casa del Lamezia giusto la scorsa settimana – rimedia ancora una sconfitta casalinga contro la PGS Luce Messina. Sonora la battuta d'arresto degli acesi, che nulla possono contro la tecnica della compagine pigiessina, galvanizzata adesso dai nove punti tondi tondi rimediati in tre partite. Risultato largo, quello del 5-1, che nel secondo tempo vede i granata spingersi avanti dopo lo svantaggio, provando addirittura un quinto di movimento che però porta solo frutti acerbi. Emozionante, soprattutto in chiave salvezza, il derby barcellonese tra Meriense e Mortellito. La tripletta di Mendes e la successiva rete di Borruto schianta i cugini biancorossi con un passivo totale di 4-1, permettendo al Meriense di scavalcare adesso anche il Monreale. Ancora dentro al tunnel delle sconfitte la brigata di mister Toti La Bianca che, dopo un inizio di stagione più che convincente, paga adesso un certo nervosismo che non riesce a far sorridere dopo tre partite Monreale. I normanni non vanno oltre le reti di Michele Palazzotto e del solito Carletto Hamici (11 gol in 7 partite e vicecapocannoniere momentaneamente del girone H). L'Atletico conquista alla fine meritatamente la vittoria per 4-2 e con 12 punti adesso accede in zona play off. Infine da segnalare è la bella vittoria del Montalto Soccer per 5-0 sulla SIAC Messina e il rinvio della sfida tra Casali del Manco e Mascalucia.

CLASSIFICA

1. ECOSISTEM LAMEZIA (19 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (16 PT)

3. PGS LUCE (15 PT)

4. AGRIPLUS ACIREALE (13 PT)

5. ATLETICO CANICATTI' (12 PT)

6. CASALI DEL MANCO (11 PT)

7. MASCALUCIA (9 PT)

8. MERIENSE (9 PT)

9. MONREALE (7 PT)

10. MORTELLITO (5 PT)

11. SOCCER MONTALTO (3 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)

PROSSIMO TURNO

MASCALUCIA – SIAC MESSINA

MONREALE – AGRIPLUS ACIREALE

MORTELLITO – ATLETICO CANICATTI'

PGS LUCE – CASALI DEL MANCO

ECOSISTEM LAMEZIA – MERIENSE

SOCCER MONTALTO – CITTA' DI PALERMO