Il Monreale C5 si rinforza: arrivano Moncada e Murò

Entrambi saranno a disposizione di mister La Bianca domani contro l’Agriplus Acireale

MONREALE, 3 dicembre – Il modo migliore per fare fronte alle difficoltà, come vuole una vecchia legge calcistica, non è difendersi, ma attaccare. Rilanciare di fronte alle avversità per uscirsene più forti e più determinati di prima.

È la filosofia che ha adottato il Monreale calcio a 5, che in un momento in cui la classifica non sorride, a causa delle tre sconfitte consecutive, arricchisce il proprio organico con due pezzi da 90. Si tratta di Francesco Moncada e di Salvo Murò, due giocatori che arrivano a Monreale grazie al lavoro paziente del vulcanico presidente biancazzurro, Tony Sabella e che certamente arricchiranno il livello qualitativo del roster a disposizione di mister La Bianca, garantendo quel salto di qualità necessario a raggiungere il traguardo della salvezza.

Francesco “Ciccio” Moncada in questa stagione ha difeso i colori del Real Termini Rekogest, in Serie C1, ma in precedenza ha vestito brillantemente la maglia di Canicattì e Pro Nissa in Serie B, ed anche Real Parco e Bagheria. 24 anni, destro naturale, gioca da laterale, sfruttando il suo grande dinamismo e la capacità di andare a rete.



Salvo Murò, invece, 23 anni, universale, è stato preso in prestito dalla formazione pugliese del Bernalda, che milita nel campionato di Serie A2 (Girone D) e che detiene il suo cartellino (per il quale il Monreale ringrazia il presidente Alfredo Plati). Il giocatore, però, in questa stagione ha indossato la casacca della Tombesi Ortona, società abruzzese, che disputa il girone B, sempre della A2. Il suo curriculum vanta pure la militanza nel Maritime, Real Parco e Sant’Isidoro.

Entrambi saranno a disposizione di mister La Bianca per la partita di domani, nella quale il Monreale affronterà l’Agriplus Acireale nella sfida valevole per l’ottava giornata di campionato. Un match nel quale il tecnico biancazzurro recupera pure Andrea Bruno, dopo l’infortunio al piede che lo aveva tenuto ai box la settimana scorsa contro il Canicattì. Non ci sarà invece, Vincenzo Madonia, appiedato per un turno dal giudice sportivo.



La partita riveste carattere di grande importanza alla luce del delicato momento del Monreale, reduce, come sanno gli appassionati, da tre sconfitte consecutive. Di fronte ci sarà la formazione acese, allenata da mister Stefano Bosco, uno dei migliori allenatori della Sicilia.

Monreale News, come di consueto, trasmetterà la partita in telecronaca diretta sulla propria pagina facebook a partire dalle 15,55.

Calcio d’inizio alle ore 16. Fischieranno i signori Davide Zingariello della sezione di Prato e Francesco Quartaronello di quella di Messina. Cronometrista Alessio Abbruscato della sezione di Palermo.