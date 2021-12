Calcio a 5: il punto sulla B. PGS sul podio, l'Ecosistem Lamezia soffre ma resiste

Orange ancora primi col brivido, Mortellito al quinto risultato negativo, tanta qualità per Monreale e Mascalucia

MONREALE, 6 dicembre – E' un'ottava giornata che senza ombra di dubbio regala emozioni (e non poche) sui campi del girone H del campionato nazionale di serie B.

Mantiene la prima posizione in classifica – anche se faticando e non poco contro un incontenibile Meriense – l'Ecosistem Lamezia. Il PalaSparti si accende immediatamente, quando ad innescare la miccia del pubblico lametino ci pensano proprio i padroni di casa. La dura legge di Barbosa e Patamia però non fa tremar le gambe ai barcellonesi in maglia bianconera, che infatti accorciano subito le distanze prima con Gastaldi e poi con Goncalves. La reazione orange non tarda ad arrivare, grazie al tiro libero confezionato alla perfezione proprio da De Masi. Poi è ancora pareggio dei siciliani, con Borruto che sentenzia il primo dei suoi tre gol. Prima frazione che si conclude con il Lamezia avanti, grazie alla rete di Deodato, ma le prime battute del secondo tempo sono solo barcellonesi. Meriense che da 4-3 riesce infatti a scavalcare 4-6 i lametini. Il finale però è al cardiopalma e i padroni di casa alla fine la spuntano 7-6, soffrendo ma mettendo tre punti importantissimi in saccoccia.

Gare simili a quella al vertice – quanto a numero di reti registrate - si sono invece disputate al PalaCanino di Altofonte e al PalaWagner di Mascalucia. I ragazzi terribili di mister La Bianca gettano il cuore oltre l'ostacolo e, consci dei blackout delle scorse partite, questa volta hanno la meglio sul risultato, imponendosi 9-6 addirittura contro l'Agriplus Acireale, in crisi nera da tre giornate di fila e lentamente scivolta al quinto posto della corsa. Ottimi gli esordi dei nuovi acquisti normanni, Moncada e Murò, per il secondo persino un brindisi con uno champagne speciale chiamato ''poker''. A senso unico invece la sfida tra Mascalucia e SIAC Messina, con i catanesi che si impongono sonoramente 8-0 sugli ospiti.

Finisce 4-3 invece tra PGS Luce e Casali del Manco. Costanzo, Garcia, Consolo e Parri valgono la terza posizione in classifica e una striscia di risultati utili consecutivi che adesso sale a quota quattro (tutte vittorie, ndr). Immediatamente sotto, proprio al quarto posto, si colloca adesso l'Atletico Canicattì che strapazza il Mortellito 2-5. Colchoneros revitalizzati dopo la bella vittoria alla sesta giornata contro il Soccer Montalto e che adesso ne infilano addirittura tre una dopo l'altra. Proprio contro i cosentini si confronta il Città di Palermo, che non molla la scorsa alla promozione vincendo 5-2 e tallonando il Lamezia a soli tre punti.

CLASSIFICA

1. ECOSISTEM LAMEZIA (22 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (19 PT)

3. PGS LUCE (18 PT)

4. ATLETICO CANICATTI' (15 PT)

5. AGRIPLUS ACIREALE (13 PT)

6. MASCALUCIA (12 PT)

7. CASALI DEL MANCO (11 PT)

8. MONREALE C5 (10 PT)

9. MERIENSE (9 PT)

10. MORTELLITO (5 PT)

11. SOCCER MONTALTO (3 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)

PROSSIMO TURNO

AGRIPLUS ACIREALE – CASALI DEL MANCO

CITTA' DI PALERMO – MORTELLITO

MERIENSE – MONREALE C5

SIAC MESSINA – ECOSISTEM LAMEZIA

ATLETICO CANICATTI' – PGS LUCE

SOCCER MONTALTO – MASCALUCIA