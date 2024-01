Calcio a 5, domani il derby della provincia di Palermo: il Villaurea Monreale sfida il Mistral Carini

Si gioca al Paladonbosco alle ore 16. Telecronaca diretta sulla pagina facebook di MonrealeNews

MONREALE, 5 gennaio – L’obiettivo è quello di evitare che domani la Befana che passerà dal Paladonbosco possa riempire la calza di carbone. Mettendovi, invece, caramelle e cioccolatini. L’impresa, però, non sarà delle più facili, anzi.

Ci sarà da vincere una forte resistenza. E che resistenza. Quella del Mistral Carini, formazione che fino alla settimana scorsa veleggiava in testa alla classifica e che, con una sontuosa campagna acquisti, non fa mistero di mirare all’obiettivo grosso: quello del salto di categoria.

L’appuntamento è fissato per le ore 16. Sarà a quell’ora che le due squadre scenderanno in campo al Paladonbosco, per dare vita all’incontro valevole per l’11^ giornata del campionato di Serie B, ultima giornata di andata.

Inutile dire che si tratta di un big match, non foss’altro perché è un derby, l’unico derby della provincia di Palermo, che domani, con ogni probabilità vedrà gremire le tribune dell’impianto salesiano.

Sulla partita, per entrambe le contendenti, c’è l’incognita “panettone”, considerato che arriva alla conclusione del periodo delle festività natalizie, nelle quali tradizionalmente è più facile commettere degli eccessi alimentari.

In casa Villaurea Monreale il gruppo ha lavorato sodo, sapendo che la determinazione e l’impegno potranno essere le uniche armi con le quali si potrà cercare di combinare qualcosa di buono. Mister Gallo dovrà rinunciare al laterale Carmelo Giannusa, infortunatosi nel corso dell’ultima seduta di allenamento. Potrà contare, però, sul ritorno del metronomo Cristian Cipolla, al rientro dopo un lungo infortunio.

Da parte opposta il nuovo mister, Salvo Rizzo, subentrato la settimana scorsa a Toti La Bianca, non potrà disporre dell’ex Salvo Murò, squalificato dal giudice sportivo, ma potrà schierare l’altro ex di lusso, Nino Cascino. Di oggi, invece, è l’ufficializzazione del ritorno in casa Mistral dello spagnolo Marc Argibay Carmona, per tutti “Coco”, un mancino di grandissimo talento, grande protagonista lo scorso anno della vittoria del campionato carinese, con alla guida il monrealese Daniele Sciortino.

Il match sarà trasmesso come sempre in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di Monreale News. Palla al centro alle ore 16. Fischieranno Davide Gammaro della sezione di Rossano Calabro e Maurizio Barcio di quella di Cosenza. Cronometrista Davide Zingariello della sezione di Palermo.