Domani Mistral Carini-Villaurea Monreale: serve l'all-in per centrare i playout

I biancorossi, invece, cercano i tre punti per provare a vincere il campionato

MONREALE, 12 aprile – Sarà un pomeriggio thrilling quello di domani per tutto l’ambiente del Villaurea Monreale, impegnato in un difficilissimo match valevole per l’ultima giornata del campionato nazionale di Serie B.

I ragazzi di mister Gallo, infatti, se la vedranno al PalaGenova di Carini contro la Mistral Meeting Club, seconda forza del torneo, dotata peraltro di un organico di grande prestigio. Il calendario ha messo in coda al campionato questo difficilissimo impegno, contestualizzato dal fatto che i verdeazzurri si giocano disperatamente un posto nei playout e per ottenerlo dovranno vincere, mentre il Mistral Carini, nutre ancora speranze di vincere il campionato.

Per riuscire nell’impresa ai biancorossi servirà una contemporanea sconfitta del Mazara Futsal in casa dell’Arcobaleno Ispica (oltre ovviamente ad una loro contemporanea vittoria).

Da ciò si capisce quanta adrenalina accompagnerà la sfida, in programma alle ore 16 (tutti i match si giocano in contemporanea).

Inutile, in questa sede, voltarsi indietro e recriminare sulle decine di episodi, alcuni davvero clamorosi, che hanno costellato il cammino del Villaurea Monreale e lo hanno costretto ad occupare la precaria posizione di classifica che occupa attualmente. Domani servirà soltanto non fare calcoli e cercare di raggiungere un obiettivo difficile.

Mister Gallo non potrà disporre di Marco Lo Nigro, ancora alle prese con un infortunio e di Thomas La Barbera, che sconta l’ultimo turno di squalifica. Per il resto, presenterà lo stesso organico messo in campo sabato scorso nel vittorioso match contro il Blingink Soverato.

Da parte opposta il tecnico del Mistral Carini dovrà fare a meno di Salvo Murò e di Aleandro La Rosa, entrambi appiedati per un turno dal giudice sportivo.

Dirigeranno Andrea Cattaneo della sezione di Civitavecchia e Salvatore Cucuzzella di quella di Ragusa. Cronometrista Vincenzo Lo Presti della sezione di Enna.