Il Villaurea Monreale chiude domani a Soverato il suo 2023

Difficile impegno contro i calabresi del Blingink prima della sosta natalizia

MONREALE, 22 dicembre - Per una volontà non proprio simpatica della divisione calcio a 5 e dopo la pausa dovuta agli impegni della Nazionale, torna domani il campionato di Serie B di calcio ha 5.

Il Villaurea Monreale, nella partita valevole per la decima giornata di andata, se la vedrà con il Blingink Soverato, formazione calabrese della provincia di Catanzaro nel giorno dell'antivigilia di Natale.

Un impegno arduo, quindi ed una trasferta faticosa per i ragazzi di mister Gallo, chiamati ad invertire una tendenza non proprio positiva nelle ultime giornate

Purtroppo, infatti, come sanno coloro che seguono le sorti della squadra salesiana, il Villaurea Monreale ha racimolato pochi punti, pur a fronte di prestazioni sportive molto spesso convincenti, terminando le partite con molte recriminazioni ma con pochi risultati in tasca.

Domani, quindi, ci sarà da cambiare passo, invertire la rotta nel tentativo di tornare a casa con qualche punto nel carniere.

Di fronte, però, ci sarà una squadra agguerrita che, soprattutto sul proprio campo, vorrà far di tutto per chiudere l'anno solare nel migliore dei modi davanti i propri tifosi.

Mister Gallo non potrà disporre del febbricitante Giannusa, ma avrà l'opportunità di schierare i due nuovi acquisti: Nicola Gianola e Marco Romano. Dopo l'impegno calabrese di domani, il campionato riprenderà il giorno dell'Epifania, quando al Paladonbosco arriverà il Mistral Carini degli ex Salvo Murò e Nino Cascino.

La partita, come di consueto, sarà trasmessa in telecronaca diretta streaming sulla pagina Facebook di Monreale News.

Fischio d’inizio alle ore 15. Dirigeranno il match Mirko Chirico appartenente alla sezione di Ancona e Rolando Chiodo di quella di Catanzaro. Cronometrista Gregorio Mercurio, anch’egli di Catanzaro.