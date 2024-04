6-2 al Blingink: Villaurea Monreale, la corsa continua

Prestazione senza sbavature dei verdeazzurri, che adesso hanno il destino nelle loro mani per raggiungere i playout

PALERMO, 6 aprile – Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Non serviva altro. Non serviva giocare bene, né cercare chissà che cosa. Occorrevano solo i tre punti. Utili per proseguire la corsa nel tentativo (difficile) di agguantare i playout.

Oggi al Paladonbosco tutto è andato come era nelle speranze. Vittoria sul Blingink Soverato (6-2 il punteggio) e risultati che sono arrivati sugli smartphone che autorizzano a sorridere, ma soprattutto a crederci ancora.

Stavolta la partita è finita senza rimpianti. Anzi, i rimpianti forse sono diventati ancora più grandi, se si pensa alla qualità che riesce ad esprimere la squadra e la si confronta con i risultati, certamente immeritati, che registra la classifica.

Il Blingink, che sul piano strettamente aritmetico poteva sperare ancora nei playoff, ha giocato la sua onesta partita, ma la grande concentrazione del Villaurea ha fatto sì che l’incontro si indirizzasse dalla parte dei padroni di casa. Giacomo Orlando è stato bravo a sbloccare il risultato prima che potesse subentrare la paura, poi Marco Romano, con una bella finta di sinistro e gran conclusione di destro ha arrotondato, quindi Paolo Scalavino segnava un gol (scusate per il paragone irriverente)... alla Van Basten.

Con il 3-0 per i ragazzi di Antonio Gallo si andava al riposo. Nella ripresa forse calava un po’ il livello di attenzione, tanto che i calabresi accorciavano pericolosamente con Lo Riggio e Santaguida. Qualche attimo di paura, con i fantasmi che per un po’ sono tornati nella mente dei salesiani. Fortunatamente ci pensava Salvo Cassata, con uno scavetto delizioso, ad allungare nel punteggio, quindi,negli istanti finali del match, con i calabresi in overbooking di falli, Samuele Musso (bentornato) e Nico Giannola trasformavano i tiri liberi conseguenziali per il 6-2 finale.

Adesso, se si vorranno raggiungere i playout, ci sarà un impegno mica da ridere: la trasferta al PalaGenova di Carini per affrontare il Mistral, oggi vittorioso contro l’altra squadra di Soverato. Sarà un’altra battaglia, per la quale fin da ora incrociamo le dita.