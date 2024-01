Il Villaurea Monreale torna alla vittoria: 3-0 contro il Bovalino per risalire in classifica

I salesiani riprendono la marcia, dopo un lungo periodo nero

PALERMO, 13 gennaio – Se si tratta solo di una semplice boccata d’ossigeno o dell’inizio di una tanto attesa riscossa lo scopriremo solo vivendo. Quel che possiamo dire in questo momento è che questi tre punti servivano come il pane.

Sono arrivati contro un Bovalino C5, diretta concorrente nella lotta per la salvezza, al termine di una partita nella quale il Villaurea Monreale ha fatto quello che doveva fare: mettere sul piatto della bilancia quella personalità che serviva per non farsi distrarre dai timori di un classifica deficitaria e soprattutto mettere la palla dentro.

Oggi quest’ultima cosa l’ha fatto tre volte, chiudendo, tra l’altro, con un confortante “cleansheet” difensivo, cosa che non guasta affatto. La vittoria, pertanto, consente di riprendere il cammino in classifica che da tempo, orma, aveva interrotto.

Fin dalle prime battute il leit-motiv della partita è apparso chiaro, anzi, per tutto il primo tempo, non si offenda nessuno se diciamo che c’è stata una sola squadra in campo. Buono il possesso palla, efficace la pressione sui costruttori di gioco calabresi, qualche buona conclusione in porta e soprattutto tanta concentrazione.

Insomma tutti gli ingranaggi del meccanismo Villaurea sembravano funzionare a dovere. E i tre gol, tutti e tre nel primo tempo, non facevano altro che confermare questo assunto.

Apriva Cassata, bomber di stagione, che con una puntatona di destro metteva il pallone in rete, concludendo sul palo lontano.

A raddoppiare ci pensava Marotta, bravissimo a fintare il tiro col sinistro, per effettuarlo poi col destro, con freddezza glaciale. Il tris lo firmava Nico Giannola, al suo primo gol con la maglia del Villaurea Monreale, approfittando di una topica del portiere del Bovalino, Mazzei, peraltro bravo in tante altre occasioni.

Nella ripresa i calabresi provavano a tirare fuori il naso dl finestrino, ma gli uomini di Gallo si difendevano con ordine senza soffrire, ma senza nemmeno forzare. A nulla valeva il tentativo estremo del tecnico ospite di giocare con cinque giocatori di movimento. Il risultato non si sganciava più dal 3-0 di metà gara. Tre gol, quindi, come i punti preziosi che i salesiani mettono in tasca.

Adesso ci sarà da dare continuità all’azione, a cominciare dalla due insidiose trasferte che il calendario pone davanti: ad Adrano e poi a Barcellona. Dopo questi due match della reale consistenza attuale del Villaurea Monreale ne sapremo certamente di più.