Domani a Soverato il Villaurea Monreale si gioca un altro spicchio di salvezza

Ultima trasferta lunga della stagione. Fischio d'inizio alle ore 16

MONREALE, 15 marzo – Un Villaurea Monreale rattoppato, ma certamente carico di adrenalina, affronta domani l'ultima trasferta “lunga” del campionato, andando a giocare una difficile partita in quel di Soverato, provincia di Catanzaro, contro una delle due formazioni locali che prendono parte al campionato di Serie B (Girone H).

Difficile perchè la formazione di casa è impegnata in piena lotta per i vertici del campionato e certamente vorrà giocare una partita impeccabile davanti al proprio pubblico per continuare a coltivare sogni di gloria. Una partita impeccabile dovrà fare anche la compagine salesiana, sapendo che, da qui alla fine del campionato, ogni punto sarà prezioso se si vorrà ottenere il difficile traguardo della salvezza, anche passando attraverso la “roulette russa” dei playout.

Domani, quindi, la spedizione verdeazzurra di buon ora si metterà in viaggio alla volta della cittadina calabrese, situata sulla costa ionica, per arrivarvi in un orario congruo per affrontare la difficile sfida. Si gioca in un palazzetto piccolo, tanto dal punto di vista della superficie di gioco, che degli spalti, dove certamente emergerà tutto il calore della tifoseria locale.

Il Villaurea deve fare a meno degli squalificati Cassata e La Barbera (peccato, due tra gli uomini più in forma della squadra) e sarà quindi necessario il supporto di tutti, anche degli “under” convocati alla vigilia, se si vorrà venire a capo di una situazione che si presenta come molto complessa.

Monreale News, a meno di imprevisti logistici, trasmetterà la partita in telecronaca diretta sulla propria pagina facebook a partire dalle ore 16.

Dirigeranno l'incontro Filippo Cagno della sezione di Napoli e Massimo Petroccelli di quella di Policoro. Cronometrista Maurizio Cipolla della sezione di Cosenza.