Domani Villaurea Monreale-Bovalino C5: come una finale

Delicatissimo scontro salvezza per i verdeazzurri che devono tornare a fare risultato, dopo un lungo periodo di stop

MONREALE, 12 gennaio – All'andata fu una vera e propria beffa. Il Villaurea Monreale, al termine di una grande partita, uscì sconfitto dal “PalaLaCava”di Bovalino col punteggio di 4-3, dopo aver condotto per 3-2 fino a poco più di un minuto dalla fine.

A nulla valsero, per addolcire il viaggio di ritorno, i complimenti sentiti della società calabrese, consapevole di averla scampata bella e di aver messo in tasca tre punti in maniera forse un po' rocambolesca. Pazienza, sono cose che quando una palla rotola possono succedere e che infatti sono sempre successe.

Perseverare, però, sarebbe diabolico e quegli errori commessi all'andata non devono essere ripetuti. Anche perchè la coperta della classifica comincia a diventare corta e la necessità di fare punti sempre più impellente. Tutta roba che società, staff tecnico e roster sanno bene e che proveranno a tramutare in fatti concreti domani pomeriggio.

Al Paladonbosco arriverà pertanto il Bovalino C5, per dare vita alla gara valevole per la 12ª giornata del campionato, prima di ritorno. C'è poco da dire: il Villaurea Monreale sa perfettamente che quella di domani è una vera e propria finale. Una partita che, come tutte le finali, più che giocare bene si deve vincere. Di riffa o di raffa (sempre nel rispetto di regole ed avversari, naturalmente).

Tre punti domani darebbero una svolta alla classifica e ad un momento negativo che dura ormai da parecchio tempo.

Mister Gallo non potrà contare su Carmelo Giannusa e Thomas La Barbera, ancora alle prese con infortuni.

La partita, come di consueto, sarà trasmessa in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di Monreale News. Palla al centro alle ore 15. Fischieranno Francesco Decorato della sezione di Barletta ed Alessandro Alfredo Cartisano di quella di Reggio Calabria. Cronometrista Antonio Spagnolo della sezione di Trapani.