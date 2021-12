Domani Meriense-Monreale C5: è uno scontro diretto che vale doppio

Si gioca al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto alle ore 16

MONREALE, 10 dicembre – L’inversione di rotta è avvenuta sabato scorso. Dopo le tre sconfitte consecutive, il Monreale è tornato a vincere. Lo ha fatto a spese dell’Agriplus Acireale, al termine di un match tirato ed esaltante, terminato tra gli applausi.

Adesso, però, è il momento della conferma. Quello in cui i biancazzurri dovranno dimostrare realmente di aver superato il momento di crisi e di essere la squadra compatta e grintosa che aveva ben cominciato il campionato.

Tra il dire e il fare, però, come sempre, c’è di mezzo il mare, che in questo caso, nel match valido per la 9ª giornata di andata, si chiama Meriense, società come il Monreale neopromossa, che, come il Monreale lotta per uscire fuori dalle zone pericolanti della classifica. Si gioca di nuovo al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto, dove gli uomini di mister La Bianca, pur avendo giocato una grande partita contro il Mortellito a fine ottobre, uscirono dal campo con un po’ di amaro in bocca per aver subìto un beffardo autogol quando mancavano solo 2” al suono della sirena.

Il primo avversario da superare, quindi, sarà quello di dimenticare quel fantasma, magari affrontando la partita con piglio garibaldino, sapendo che nell’altra metà campo ci sarà una diretta concorrente per la lotta per la salvezza e che quindi la sfida di domani è di quelle che valgono doppio. La Meriense, però, pur avendo 9 punti in classifica (uno meno di Pitarresi e compagni) è squadra di valore e di spessore. Ne sa qualcosa la capolista Lamezia che era sotto di due gol fino a pochissimi minuti dal termine e che è riuscito a ribaltare la partita, in zona Cesarini, quando ormai forse non credeva nemmeno più all’impresa. Borruto e il capocannoniere Gonçalves gli uomini da temere di più nelle fila dei biancorossi messinesi.

Il Monreale si presenterà al PalAlberti senza più il bomber Carletto Hamici ed il portiere Gabriele Di Maria, che nel mercato invernale hanno trovato collocazione altrove. Hamici è approdato al Real Termini, in Serie C1, Di Maria al Mistral Carini in C2. Quel che più conterà, però, è se si presenterà con la voglia e la determinazione dei giorni migliori.

La partita sarà trasmessa, come di consueto, in telecronaca diretta a partire dalle 15,55 sulla pagina facebook di MonrealeNews.

Calcio d’inizio alle ore 16. Fischierà una coppia ragusana formata da Francesco Amato e Salvatore Cucuzzella. Il cronometrista sarà invece Salvatore Panarello della sezione di Messina.