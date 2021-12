Calcio a 5: il punto sulla B. Agriplus ancora nel tunnel, Montalto fa 7 contro Mascalucia

In vetta vincono sia Palermo che Lamezia, inciampano PGS Luce e Monreale

MONREALE, 13 dicembre – Tante sorprese e altrettante conferme andate in scena nel corso della nona giornata del campionato nazionale di serie B, girone H.

Partiamo dalle squadre di vetta e dunque dal duo in tandem Città di Palermo – Ecosistem Lamezia. Le aquile di mister Cappello confermano la bella vittoria della scorsa giornata (contro il Montalto Soccer, a Cosenza) asfaltando al PalaOreto il Mortellito. I barcellonesi non possono nulla contro l'armeria rosanero, scatenata con un doppio Torcivia, Di Maria, Rizzo, Montevago e Mazzola. Passivo pesante a fine partita, quello del 6-2, che blocca gli ospiti al penultimo posto e con la terza sconfitta di fila. Contro l'ultima in classifica invece, la SIAC Messina, si scontra l'attuale prima della classe, il Lamezia Soccer. L'impatto però è devastante per i siciliani che nulla possono contro le cinque marcature rifilate dalla corazzata orange. Lametini che in questo modo staccano ancora il Città di Palermo a tre punti, mantenendo il dominio della competizione verso il giro di boa di fine andata.

Inciampa invece la PGS Luce sullo sgambetto dell'Atletico Canicattì, che in questo modo aggancia al terzo posto – con pari punti – i messinesi pigiessini. Al PalaSaetta i colchoneros riescono a spuntarla 4-3 sugli ospiti, guadagnando terreno in classifica anche sul Casali del Manco che pareggia in casa dell'Agriplus Acireale. Gli acesi non riescono a risollevare la testa dal nero periodo di crisi in cui attualmente si trovano, fermandosi a un punto contro i calabresi tra mura domestiche. Bella vittoria quella del Montalto Soccer invece contro il Mascalucia per addirittura 7-2, mentre sempre in zona salvezza la Meriense raccoglie il regalo di tutto il primo tempo da parte del Monreale e senza fare complimenti alla fine riesce ad agguantare l'8-7, nonostante la reazione monrealese per tutta la seconda frazione.

CLASSIFICA

1. ECOSISTEM LAMEZIA (25 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (22 PT)

3. PGS LUCE (18 PT)

4. ATLETICO CANICATTI' (18 PT)

5. CASALI DEL MANCO (15 PT)

6. AGRIPLUS ACIREALE (14 PT)

7. MASCALUCIA (12 PT)

8. MERIENSE (12 PT)

9. MONREALE (10 PT)

10. SOCCER MONTALTO (6 PT)

11. MORTELLITO (5 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)

PROSSIMO TURNO

CASALI DEL MANCO – MERIENSE

AGRIPLUS ACIREALE – ATLETICO CANICATTI'

MONREALE – SIAC MESSINA

MORTELLITO – SOCCER MONTALTO

PGS LUCE – CITTA' DI PALERMO

ECOSISTEM LAMEZIA – MASCALUCIA