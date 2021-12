Il Monreale C5 ''passeggia'' contro la Siac Messina e chiude bene il 2021

7-1 il punteggio del PalaCanino, al termine di una partita a senso unico. LE FOTO

ALTOFONTE, 18 dicembre – Volendo cominciare con una battuta, anche se l’argomento non era minimamente in discussione, diciamo che mister Toti La Bianca anche quest’anno mangerà il panettone. La conferma ufficiale è arrivata oggi, al termine della partita che il Monreale calcio a 5 ha vinto in casa per 7-1 contro la Siac Messina.

Una vittoria che restituisce il sorriso a tutto l’ambiente monrealese e che consente ai biancazzurri di guardare con maggiore tranquillità alla classifica, peraltro sempre corta e aperta ancora a tante evoluzioni.

Troppo facile l’impegno di Pitarresi e compagni, che non hanno commesso l’errore, l’unico paventato alla vigilia, di prendere l’impegno sottogamba ed hanno macinato giocato fin dal primo minuto, senza strafare, ma pure senza mai rischiare nulla. Troppo evidente il divario tra le due squadre in campo, troppo più forte il Monreale rispetto alla Siac, una squadra, imbottita di giovani che – spiace rimarcarlo, così come conferma una classifica impietosa – è apparsa del tutto inadeguata per un campionato duro e difficile come quello di serie B.

Il Monreale ha fatto quello che doveva fare: indirizzare il match subito dalla propria parte, per giocare senza affanni e senza patemi. Mister La Bianca, poi, come era giusto, ha concesso minutaggio a chi finora ne ha avuto meno, quindi, cosa che ha riempito di gioia il pubblico, ha regalato l’emozione dell’esordio in Serie B al baby portiere dell’Under 19, Samuele Quattrocchi ed anche ai due Under 17, i “gemellini” Diego e Danilo Alario. Per loro una insperata partecipazione alla festa, che difficilmente dimenticheranno.

Dell’incontro c’è poco da dire: se non che Salvo Murò ha messo a segno un pokerissimo: cinque gol per scalare rapidamente la classifica dei cannonieri verso le posizioni di vertice, mentre le altre due reti sono state realizzate da Ciccio Moncada (bello il suo diagonale secco in apertura del match) e da Michele Palazzotto, che ha sfruttato al meglio l’imbeccata dell’assist-man Giacomo “Ibra” Catalano. Di Antonio Colavita il gol della bandiera messinese.

Archiviati senza fatica questi tre punti, adesso ci sarà la possibilità di rifiatare e di godersi le festività natalizie, che dovranno servire, però, per allenarsi con impegno, considerato che alla ripresa i biancazzurri saranno attesi da due trasferte da “Forche Caudine”: al PalaOreto contro il Città di Palermo ed al PalaSparti contro la capolista Lamezia. Di questo, però, parleremo a tempo debito. Per adesso c’è solo da mettere in tasca questi tre punti preziosi e guardare con fiducia al prosieguo del campionato.

Le foto della gallery sono state realizzate da Francesca Asja La Torre.