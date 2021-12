Calcio a 5: il punto sulla B. Colpaccio Montalto, passo falso Lamezia

Gli Orange inciampano col Mascalucia e permettono al Palermo di accociare, Meriense frena col Casali del Manco

MONREALE, 20 dicembre – Le vacanze di Natale sono ufficialmente iniziate e, nonostante le rigide temperature registrate, a riscaldare l'ambiente ci hanno pensato i risultati conseguiti su tutti campi di futsal del Girone H del campionato nazionale di Serie B.

Come sempre, è bene cominciare dalle squadre di testa, in cui – almeno in questa ultima giornata del 2021 – le sorprese non sono affatto mancate. Ad incassare una battuta d'arresto che rischia di essere davvero sonora è stato infatti l'Ecosistem Lamezia, inciampata nella gara casalinga contro il Mascalucia. Punto d'oro certamente per i siciliani che, con le prestazioni non proprio brillanti inanellate nelle settimane precedenti, rischiavano seriamente di essere risucchiati nel vortice della lotta salvezza. I mascalucesi passano subito in vantaggio con Longo, chiudendo i battenti della propria area di rigore poi per tutta la prima frazione. Il pareggio orange arriva addirittura in modo assai rocambolesco, con deviazione di Montesanti da fallo laterale. Accorcia in questo modo il Città di Palermo, che passeggia sulle spoglie della PGS Luce, dilagando nel secondo tempo addirittura per un finale di 0-6 in casa dei messinesi. Palermitano adesso a meno uno della vetta, appena un gradino sotto i lametini.

In zona play-off vincono sia Casali del Manco che Atletico Canicattì, guadagnando rispettivamente terza e quarta posizione della classe. Il Canicattì asfalta l'Agriplus Acireale 1-5 in casa degli acesi, che abbandonano adesso definitivamente i piani alti della classifica e si ritrovano adesso inglobati nel gruppone centrale di quattro squadre in due punti. L'artiglieria consente adesso di poter addirittura guardare in alto con i propri 21 punti, dove le aquile di mister Cappello stazionano a soli 25. Bella vittoria invece del Casali del Mnaco che, fermando la striscia di risultati utili positivi del Meriense, ferma sulla sconfitta per 5-2 i barcellonesi, scavalcati adesso anche dal Monreale.

Proprio i normanni non fanno mancare la roboante vittoria, attesa sin dalla vigilia, contro la SIAC Messina. A far la voce grossa ancora Salvo Murò che, seppur da poco aggregato nel roster di mister La Bianca, sta già scalando rapidamente le posizioni della classifica cannonieri. Biancazzurri adesso ottavi, con gli stessi punti del Mascalucia (13) e a uno soltanto sotto l'Agriplus Acireale. Per completare il quadro della zona salvezza da segnalare infine il colpaccio del Soccer Montalto nello scontro diretto – peraltro in trasferta – contro il Mortellito. I cosentini, vincendo 1-2, tengono così a cinque punti distanti gli stessi barcellonesi.

CLASSIFICA

1. ECOSISTEM LAMEZIA (26 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (25 PT)

3. ATLETICO CANICATTI' (21 PT)

4. CASALI DEL MANCO (18 PT)

5. PGS LUCE (18 PT)

6. AGRIPLUS ACIREALE (14 PT)

7. MASCALUCIA (13 PT)

8. MONREALE (13 PT)

9. MERIENSE (12 PT)

10. SOCCER MONTALTO (9 PT)

11. MORTELLITO (5 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)

PROSSIMO TURNO (15 gennaio 2022)



ATLETICO CANICATTI' – CASALI DEL MANCO

CITTA' DI PALERMO – MONREALE C5

MASCALUCIA – AGRIPLUS ACIREALE

MERIENSE – PGS LUCE

SIAC MESSINA – MORTELLITO

SOCCER MONTALTO – ECOSISTEM LAMEZIA