Calcio a 5: il punto sulla B. Lamezia ai box-covid, il Palermo ne approfitta

Lametini costretti a rinunciare all'ultimo step di andata, i palermitani strappano il pass per la testa

MONREALE, 16 gennaio – E' finalmente arrivato il cosìddetto giro di boa, da adesso in poi è solo una corsa a ritroso, fino al traguardo da tagliare. In scena, dopo il lunghissimo periodo festivo, l'ultima giornata del girone d'andata del campionato nazionale di serie B.

Il Covid e la generale impennata di nuove positività che sta investendo ad ampio raggio tutto quanto il panorama nazionale non risparmia, purtroppo, nemmeno il girone H. Questa la ragione del rinvio infatti della sfida tra Soccer Montalto ed Ecosistem Lamezia. Le due società calabresi sono state teatro di un vero e proprio focolaio di nuovi casi e pertanto la sfida sarà rimandata verosimilmente alla fine del mese di gennaio. A cogliere, letteralmente, la palla al balzo è stata la formazione direttamente concorrente – insieme agli orange – per il titolo, ossia il Città di Palermo che, nella sfida casalinga contro il Monreale C5, si è imposto per 7-3 strappando momentaneamente il primo posto. Il derby palermitano è andato alle aquile dopo comunque un'ottima prima frazione disputata su un sostanziale equilibrio e in cui i biancazzurri di mister La Bianca erano addirittura riusciti a trovare il pareggio. Il passivo però non condanna i monrealesi, che mantengono l'ottavo posto a 13 punti senza scivolare pericolosamente più in basso.

Sempre in zona vetta da segnalare le importantissime vittorie di Atletico Canicattì e PGS Luce. I colchoneros riescono a spuntarla sul 6-4 contro il Casali del Manco. Furno, Colore e la tripletta di Aleandro La Rosa regalano la gioia di un terzo posto più sicuro a 24 punti, allungando qualche metro sul PGS. Proprio i messinesi non mancano all'appuntamento con la vittoria, in trasferta a Barcellona Pozzo di Gotto contro il Meriense. Mendes e Goncalves non bastano ai padroni di casa per riuscire a strappare qualche punto importante in chiave salvezza, rimanendo in questo modo al nono posto, sotto il Monreale. Ai margini della zona play-off vince lo scontro diretto contro l'Agriplus Acireale il Mascalucia. Il risultato finale di 7-3 pone in luce tutto il potenziale offensivo dei catanesi. Due addirittura le triplette messe a segno, quelle di Pagano e Nicolosi, condite dalla rete di Longo. In fondo alla classifica, infine, la sfida tra SIAC Messina e Mortellito va nettamente ai barcellonesi, che si impongono sonoramente per 1-6.

CLASSIFICA

1. CITTA' DI PALERMO (28 PT)

2. ECOSISTEM LAMEZIA (26 PT)*

3. ATLETICO CANICATTI' (24 PT)

4. PGS LUCE (21 PT)

5. CASALI DEL MANCO (18 PT)

6. MASCALUCIA (16 PT)

7. AGRIPLUS ACIREALE (14 PT)

8. MONREALE (13 PT)

9. MERIENSE (12 PT)

10. SOCCER MONTALTO (9 PT)*

11. MORTELLITO (8 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)

PROSSIMO TURNO (12a GIORNATA)

Città di Palermo – Agriplus Acireale

Mascalucia – Mortellito

Meriense – Atletico Canicattì

Siac Messina – Casali del Manco

Soccer Montalto – PGS Luce

ECOSISTEM LAMEZIA – MONREALE