Calcio a 5: il punto sulla B. Il Città di Palermo inciampa e manca l'allungo

Con il Lamezia ancora fermo ai box per casi covid, i rosanero perdono in casa contro l'Agriplus

MONREALE, 24 gennaio – Prima giornata del girone di ritorno che non poteva cominciare senza qualche clamoroso risultato. Anzi, più di qualcuno in chiave classifica, se considerati gli esiti provenienti dai campi del Gruppo H.

A cominciare dall'assolutamente inaspetta debacle del Città di Palermo contro l'Agriplus Acireale nella gara giocata tra le mura domestiche del PalaOreto. Dopo la vittoria contro il Monreale nell'ultima di andata che aveva contestualmente visto il rosso al semaforo per il Lamezia, i rosanero non riescono così a sfruttare la ghiottissima occasione per sgranocchiare qualche altro punto nella corsa a due, considerando oltretutto l'ulteriore stop al quale gli orange hanno dovuto attenersi – nella sfida casalinga contro il Monreale – per via di diverse positività al covid. L'Agriplus mostra subito di averne di più, con Finocchiaro che mette in rete l'1-0, immediatamente accorciato poi da Giovanni Montevago che restituisce il pareggio ai suoi. Alla fine però sono gli acesi a spuntarla, imbastendo la trama della partita difensivamente perfetta e sfruttando anche le occasioni da rete sopraggiunte, trovando la via del gol altre due volte sempre con Musumeci.

Colpaccio, letteralmente, è stato quello del Meriense in casa contro l'Atletico Canicattì. Addirittura 6-1 il finale che frena bruscamente la corsa lanciatissima dei colchoneros. L'Atletico non perdeva infatti dalla sesta giornata, mentre il Meriense veniva da ben due sconfitte di fila. Sulla carta quindi, gettando anche una rapidissima occhiata al piazzamento in classifica delle due formazioni, non doveva esserci partita. E invece così non è stato, con l'Atletico che si è arreso alle sei marcature barcellonesi, due triplette di Teramo e Goncalves. Il Mascalucia conferma invece il proprio ottimo stato di forma dopo il pareggio esterno con il Lamezia e la vittoria in casa contro l'Agriplus. Al PalaWagner arriva un'altra vittoria di misura, contro il Mortellito per 2-1, che proietta adesso i catanesi al sesto posto della classe. Immediatamente avanti infatti sta il Casali del Manco, reduce dalla spedizione punitiva in quel di messina, contro la SIAC, a cui i cosentini hanno rifilato ben sette reti. In conclusione, torna a giocare il Soccer Montalto – dopo i box del turno precedente – ma incassa la sconfitta contro il PGS Luce per 2-5.

CLASSIFICA - (*una partita in meno)

1. CITTA' DI PALERMO (28 PT)

2. ECOSISTEM LAMEZIA (26 PT)**

3. PGS LUCE (24 PT)

4. ATLETICO CANICATTI' (24 PT)

5. CASALI DEL MANCO (21 PT)

6. MASCALUCIA (19 PT)

7. AGRIPLUS ACIREALE (17 PT)

8. MERIENSE (15 PT)

9. MONREALE (13 PT)*

10. SOCCER MONTALTO (9 PT)*

11. MORTELLITO (8 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)

PROSSIMO TURNO

CASALI DEL MANCO – CITTA' DI PALERMO

AGRIPLUS ACIREALE – MERIENSE

MONREALE – SOCCER MONTALTO

MORTELLITO – ECOSISTEM LAMEZIA

PGS LUCE – SIAC MESSINA

ATLETICO CANICATTI' – MASCALUCIA