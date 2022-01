Calcio a 5: il punto sulla B. Debacle Palermo, il Lamezia ne approfitta

Le aquile rosanero alla seconda sconfitta di fila in tre giornate, il Lamezia scavalca e la vetta si accorcia

MONREALE, 31 gennaio – Mai e poi mai ci si sarebbe aspettati una serie di risultati così eclatanti, in special modo per quelle squadre incatenate nel corso delle scorse settimane dalle positività al covid. Ecco dunque i verdetti della 13a giornata del campionato di Serie B, girone H.

E come non partire dal Città di Palermo, sorprendentemente alla seconda sconfitta consecutiva, incassata questa volta contro il Casali del Manco che – con il 5-3 finale – non soltanto strappa tre punti importantissimi nell'ottica dei propri obiettivi di classifica, ma sgambetta pesantemente la formazione rosanero. Ben tre infatti erano stati i match-point a disposizione dei ragazzi di mister Cappello per tentare concretamente di imporre almeno psicologicamente (e non solamente in chiave punteggio) un tarlo macerante nella testa del Lamezia Soccer, bloccato per ben due giornate da una serie di positività emerse nel gruppo squadra. Di fatto però l'unico risultato positivo è arrivato all'ultima di andata contro il Monreale. Poi due clamorose sconfitte, prima con Agriplus adesso con Casali del Manco.

A nulla sono servite la doppietta di Di Maria e Restivo, ragione dell'incontro alla fine l'hanno proprio i calabresi. L'Ecosistem Lamezia ringrazia e mette in tasca non solo i tre punti – ottenuti contro il Mortellito grazie all'1-5 – ma anche la ritrovata vetta della classifica. Con ben due gare ancora da recuperare gli orange si riportano dunque a un punto di distanza dal Palermo, ma con il forte rallentamento delle due principali formazione in concorrenza per il titolo si accorcia clamorosamente anche la vetta della classifica, con ben quattro squadre raccolte in soli tre punti.

A vincere sono infatti sia l'Atletico Canicattì, imponendosi prepotentemente in casa contro il Mascalucia per un sonorissimo 10-2, sia il PGS Luce nella prova di forza messa in scena contro la SIAC Messina – sempre più fanalino di coda della competizione – e terminata 8-2. Tanto di guadagnato per entrambe dunque che adesso, alzando la voce all'indirizzo delle due di testa, si appressano con 27 punti, praticamente appaiate rispettivamente a terzo e quarto posto, a sole due lunghezze di distanza dal Lamezia a 29, seppur con ancora due appuntamenti da recuperare e quindi potenzialmente a quota 35 punti. Non manca all'appuntamento la vittoria nello scontro diretto contro l'Agriplus Acireale il Meriense che, con un 1-6 tondo tondo, conferma l'ottavo posto davanti a un Monreale fermato ai box-covid già da due giornate e sgranocchia qualche altro punticino proprio agli acesi, immediatamente sopra.

CLASSIFICA (* partita in meno)

1. ECOSISTEM LAMEZIA (29 PT)**

2. CITTA' DI PALERMO (28 PT)

3. ATLETICO CANICATTI' (27 PT)

4. PGS LUCE (27 PT)

5. CASALI DEL MANCO (24 PT)

6. MASCALUCIA (19 PT)

7. AGRIPLUS ACIREALE (17 PT)

8. MERIENSE (15 PT)

9. MONREALE (13 PT)**

10. SOCCER MONTALTO (9 PT)**

11. MORTELLITO (8 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)

PROSSIMO TURNO (14A GIORNATA)

SIAC MESSINA – ATLETICO CANICATTI'

CITTA' DI PALERMO – MERIENSE

MASCALUCIA – MONREALE

MORTELLITO – PGS LUCE

SOCCER MONTALTO – AGRIPLUS ACIREALE

ECOSISTEM LAMEZIA – CASALI DEL MANCO