Il Monreale C5 torna in campo: domani il recupero contro l’Ecosistem Lamezia

Difficilissima trasferta calabrese per gli uomini di mister La Bianca

MONREALE, 7 febbraio – Terminato il lungo periodo di stop, dovuto prima alla pausa natalizia, poi a due rinvii consecutivi determinati dal covid degli avversari e inframezzato dal solo impegno con il Città di Palermo, il Monreale calcio a 5 torna domani in campo.

Lo farà al PalaSparti di Lamezia Terme per affrontare la locale Ecosistem, capolista del campionato nella gara valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B (Girone H). La partita si sarebbe dovuta disputare lo scorso 22 gennaio, ma era stata rinviata a causa di focolaio covid manifestatosi all’interno del gruppo squadra della formazione lametina. Domani, pertanto, i ragazzi di mister Toti La Bianca (nella foto) affronteranno questa lunga ed impegnativa trasferta nella cittadina calabrese, consapevoli di avere di fronte una vera e propria corazzata, che non fa mistero di volere vincere il campionato. Ci sarà da giocare la partita perfetta, quindi, se si vorrà tornare a Monreale con qualche punto in saccoccia, cercando di sfruttare i pochi difetti della capolista. Un po’ come ha fatto il Montalto, altra squadra calabrese che sabato scorso è riuscita ad impattare nel derby di recupero, non disputato il giorno in cui era in calendario, sempre per motivi di covid.

La forza degli avversari è notevole, aumentata dagli stranieri, portiere Pardal in testa, che hanno notevolmente alzato il tasso tecnico della compagine calabrese. I biancazzurri, però, partono con l’intenzione di fare lo sgambetto alla capolista e di iniziare proprio dalla trasferta a Lamezia il cambio di passo che tutti si augurano per uscire dalle secche della bassa classifica.

Va ricordato che l’impegno di domai costituisce la prima tappa di un vero e proprio tour de force nel quale il Monreale sarà impegnato per tutto il mese di febbraio.

Per sabato prossimo, 12 febbraio, infatti è prevista la trasferta a Mascalucia per la 3ª giornata di ritorno. Mercoledì 16 febbraio, quindi, alle ore 19 è in programma il recupero contro il Montalto in casa, gara non disputata la settimana scorsa, sempre per il covid. E per finire il mese altri due impegni casalinghi, come da calendario: il 19 con il Mortellito ed il 26 contro Casali del Manco.

Domani il match potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Ecosistem Lamezia, con telecronaca curata dalla stessa società calabrese a partire dalle ore 17.30.

Fischieranno Marilena Catanese della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e Salvatore Ranieri di quella di Soverato. Cronometrista sarà Francesco Saverio Mancuso della sezione di Lamezia Terme.