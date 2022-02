Domani Mascalucia-Monreale C5: obiettivo invertire la rotta

I biancazzurri alla ricerca di punti per non scendere dal treno salvezza

MONREALE, 11 febbraio – L’obiettivo è quello di invertire la rotta. Quello di tornare a far punti, dopo un periodo a dir poco sfortunato, caratterizzato da mille traversie, da mille difficoltà. Con questo proposito il Monreale calcio a 5 si appresta domani ad affrontare la difficile trasferta di Mascalucia.

La partita sarà valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B (Girone H) ed arriva dopo un periodo caratterizzato più dal non gioco che dalla disputa di incontri di campionato. Dopo la lunga pausa dovuta alle festività natalizie, infatti, gli uomini di mister La Bianca hanno giocato contro il Città di Palermo, per poi vedersi costretti a saltare ben due incontri di fila a causa della situazione covid che aveva colpito altrettante avversarie in calendario: vale a dire Ecosistem Lamezia e Soccer Montalto. A questo doppio stop si è sommata poi la pausa del campionato, che la settimana scorsa ha osservato un turno di riposo.

Soltanto martedì scorso, come sanno gli appassionati dei colori biancazzurri, il Monreale ha potuto recuperare la partita esterna con il Lamezia, venendo sconfitto per 3-2 al termine di un match giocato con ardore e spirito di sacrificio. La partita con il Montalto Soccer, invece, si recupererà mercoledì prossimo al PalaCanino di Altofonte.

Domani, frattanto, c’è da affrontare una squadra solida ed esperta come il Mascalucia, che conoscebene la categoria e che sul proprio campo sa essere compagine rognosa e scorbutica. Per la verità il Monreale si era accorto della solidità della formazione etnea già all’andata in un match che, pur vinto per 3-1, aveva fatto vedere un Mascalucia in grande spolvero ed una squadra di grande qualità.

Se anche domani i biancazzurri vorranno fare punti dovranno disputare la partita perfetta, superando le numerose ed oggettive difficoltà dell’impegno dovute ad un organico che, per l’influsso costante della mala sorte, al momento è quanto mai ridotto, dal momento che una serie di episodi sfortunati hanno pesantemente decimato l’organico a disposizione di mister La Bianca.

Sarà ancora una volta fondamentale il cuore che il Monreale saprà mettere in campo, componente che i biancazzurri hanno dimostrato di saper spendere nel migliore dei modi e che non potrà essere risparmiato se non si vorrà nuovamente tornare a casa malinconicamente a mani vuote.

La partita sarà trasmessa in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di Monreale News a partire dalle 15,55. Calcio d’inizio alle ore 16. Fischieranno i signori Domenico Saccà della sezione di Reggio Calabria, Amir Krupic di quella di Brescia. Il cronometrista sarà Antonio Andrea D’Aquino della sezione di Catania.