Calcio a 5: il punto sulla B. Accorcia l'Atletico, il Palermo risorge e torna a vincere

Dopo il pareggio del Lamezia il Canicattì sale a un solo punto dalla vetta, mercoledì per il Monreale vale come una finale

MONREALE, 14 gennaio – Si fermano gli orange, riparte il Palermo, che riesce a riavviare un motore che almeno nelle ultime uscite era apparso più che ingolfato. Ma si sa bene che è il terzo a godere tra i due litiganti. E quel terzo è proprio l'Atletico Canicattì che – uno dopo l'altro – ha inanellato una serie di risultati che adesso lo affacciano concretamente alla vetta della classifica.

E' finita nel modo peggiore per la SIAC Messina infatti, letteralmente travolta dalla valanga colchoneros che – schiantandosi con un nettissimo 9-0 sulle macerie messinesi – si porta adesso a 33 punti, appena uno sotto l'Ecosistem Lamezia Soccer, stoppato sul pari casalingo dal Casali del Manco. Si ridisegna così una situazione di classifica che, almeno fino a qualche giornata fa, non avrebbe mai e poi mai necessitato di qualsivoglia interpretazione. Poi – immediatamente dopo la pausa – con il semaforo rosso per alcune squadre dovute ad alcune positività al covid, il quadro si configura adesso come tutt'altro che delineato. Il 2-2 rimediato dai lametini rilancia infatti l'Atletico, che non perde da addirittura nove giornate di fila. Nel frattempo poi, a parità di partite giocate con i recuperi infrasettimanali, anche il Città di Palermo decide di riprendere la corsa, ricordandosi – contro il Meriense – come si fa a vincere. La squadra allenata da Marco Cappello infatti aveva perso notevole terreno sulla vetta, proprio a causa di due scivoloni di fila. Sabato, contro i bacellonesi, alla fine Torcivia e compagni riescono a spuntarla 4-3 al termine di una gara nient'affatto semplice e scontata. Le aquile rincorrono in questo modo, sempre in terza posizione, con 31 punti.

Archiviate le cosìddette ''zone nobili'' della classifica, veniamo adesso alla situazione salvezza. Perde il Mortellito nella gara interna contro il PGS Luce. I messinesi si impongono per 3-0 sui barcellonesi e tallonano al quarto posto adesso i rosanero palermitani. Vince invece il Soccer Moltanto sbancando tra mura amiche con il 6-2 prepotentemente spiattellato sull'Agriplus Acireale. Il Monreale di mister Toti La Bianca invece – al termine di una partita al cardiopalma – non va oltre il 5-5. E' questo risultato a far lievitare l'aspettativa verso il recupero infrasettimanale che i normanni dovranno sostenere, al PalaCanino di Altofonte, contro i consentini del Montalto Soccer. Una gara che – dal sapore di finale – dirà tantissimo sulla futura prospettiva di salvezza dei monrealesi.

CLASSIFICA

1. ECOSISTEM LAMEZIA (34 PT)

2. ATLETICO CANICATTI' (33 PT)

3. CITTA' DI PALERMO (31 PT)

4. PGS LUCE (30 PT)

5. CASALI DEL MANCO (25 PT)

6. MASCALUCIA (20 PT)

7. AGRIPLUS ACIREALE (17 PT)

8. MERIENSE (15 PT)

9. MONREALE C5 (14 PT)

10. SOCCER MONTALTO (13 PT)

11. MORTELLITO (8 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)