Domani Monreale C5-Soccer Montalto: come una finale

Al PalaCanino (ore 19) si recupera la gara della seconda giornata non disputata per il covid

MONREALE, 15 febbraio – Il titolo, così carico di enfasi, a qualcuno potrebbe sembrare esagerato e probabilmente lo è. A pensarci bene, però, non è un’affermazione lontana della realtà, perchè Monreale C5-Soccer Montalto equivale a tutti gli effetti ad una finale.

L’incontro è valevole quale recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B (girone H), non disputata a causa del focolaio covid che aveva interessato il gruppo squadra del club calabrese ed arriva dopo soli quattro giorni dalla faticosa trasferta che il Monreale ha sostenuto sabato scorso a Mascalucia, dove ha pareggiato per 5-5.

Perché una finale? Semplicissimo. Il Monreale, impegnato nella lotta per la salvezza, viaggia al quart’ultimo posto della classifica con 14 punti in tasca. Uno in più del Montalto, che staziona al terz’ultimo posto, attualmente, quindi, in zona playout. Va da sé che una eventuale vittoria dei calabresi consentirebbe a questi ultimi di scavalcare i biancazzurri e di spedirli, quindi momentaneamente, nella zona ancora più calda della classifica. Un pareggio, invece, manterrebbe l’attuale “status quo”, mentre una vittoria del Monreale significherebbe davvero tanto, perché consentirebbe agli uomini di mister La Bianca di allungare in classifica proprio sui cosentini, scavalcare la Meriense che di punti ne ha 15 ed agganciare a quota 17 l’Agriplus Acireale. Ci vuol poco a capire, pertanto, quale sia l’importanza della partita di domani sera per il Monreale.

Purtroppo, però, ancor prima del Montalto, per la formazione biancazzurra, il primo avversario da battere sarà ancora la mala sorte. Come se non bastasse il momento particolarmente difficile attraversato dall’organico, il Monreale si presenterà, verosimilmente, senza Vincenzo Madonia, espulso sabato scorso a Mascalucia e senza Salvo Pitarresi, che già in terra etnea era stato costretto a disertare il confronto, a causa di un problema muscolare verificatosi nel corso del riscaldamento e che ancora deve essere valutato in tutta la sua entità da ulteriori controlli strumentali.

Chi scenderà in campo, però, è convinto mister La Bianca, così come successo a Mascalucia, darà certamente il 100%, consapevole dell’altissima posta in palio.

All’andata, al PalaCosentia, vinse il Monreale per 6-3, al termine di una grande partita. Domani però, sarà un’altra storia. La società nella circostanza chiama a raccolta i propri sostenitori, perché arrivino al PalaCanino per tifare Monreale, per una sfida di così grande importanza.

In ogni caso Monreale News assicurerà la consueta telecronaca diretta streaming sulla propria pagina facebook a partire dalle 18,55.

Calcio d’inizio alle ore 19 in punto. Fischieranno i signori Davide Zingariello della sezione di Prato, Vincenzo Lo Presti di quella di Agrigento. Cronometrista Vincenzo Cambria della sezione di Palermo.