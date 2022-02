Monreale rialzati in fretta: domani arriva il Mortellito

Sfida cruciale in chiave salvezza contro la squadra di Barcellona Pozzo di Gotto

MONREALE, 18 febbraio – Tempo per piangersi addosso non ce n’è. Occorre rialzarsi in fretta e guardare avanti. Le ferite inferte dal Montalto nella gara di recupero di mercoledì scorso, per quanto dolorose, devono essere subito riassorbite.

Con questo spirito il Monreale calcio a 5 deve guardare alla gara di domani, valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B (Girone H), che lo vede opposto al Mortellito, altra diretta concorrente nella lotta per la salvezza, altra formazione in piena lizza per mantenere la categoria.

Va da sé, a maggior ragione dopo la batosta infrasettimanale, che sarà soltanto uno il risultato che i biancazzurri dovranno cercare ed è quello del bottino pieno. Da qui alla fine del campionato mancano ancora otto partite, otto finali (cinque delle quali in casa) ed è in questo mini campionato che gli uomini di mister La Bianca dovranno costruire la loro permanenza nella cadetteria. Altrimenti gli sforzi di una stagione di squadra, staff tecnico e società risulteranno vani.

Questo, ovviamente, sulla carta, perché nella realtà c’è una squadra, il Mortellito appunto, formazione di Barcellona Pozzo di Gotto, che pur essendo attardata in classifica, certamente non verrà al PalaCanino in gita. Verrà con “l’animus pugnandi” di chi deve giocarsi il tutto per tutto se vuole non retrocedere. Sarà quindi una battaglia calcistica a tutti gli effetti.

Ecco perché ci sarà da mettere lo spirito visto mercoledì per recuperare temporaneamente lo svantaggio contro il Montalto, quindi, per uscire dal campo senza rimpianti. E soprattutto ci sarà da migliorare l’approccio alla gara che, purtroppo, ha pesato tanto nell’economia della partita con i calabresi.

Ancora una volta mister La Bianca dovrà fare i conti con un organico ridotto all’osso per tante situazioni diverse, ma ancora una volta non verranno meno impegno, dedizione e coraggio da parte di chi scenderà in campo.

Anche domani Monreale News trasmetterà l’incontro in telecronaca diretta streaming a partire dalle ore 15,55.

Calcio d’inizio alle ore 16. Fischierà una coppia lombarda: Gregorio Sommese della sezione di Lecco e Marco Criscione di quella di Bergamo. Cronometrista sarà Giorgia Mongiovì della sezione di Palermo.