Calcio a 5: Serie C2. Che Atletico, stasera grigliata! Battuto l'Alcamo Futsal per 2-1

Dario Tarallo e "Ciccio" Lo Giudice condannano gli alcamesi: prova di forza importante degli uomini di Gallo

ALCAMO, 19 febbraio - Ci si aspettava un'altra prova incolore per etichettare ancora di più come mediocre una stagione iniziata male dall'Atletico Monreale. Ma gli uomini di Gallo sono duri a morire, e sul parquet del PalaGriamudo di Alcamo ritrovano il sorriso.

L'Atletico vince e convince di misura giocando in maniera stoica, levigando il proprio successo suggellato da una prova difensiva quasi impeccabile e un gioco di rapina che tante volte aveva sofferto nelle ultime uscite.

Il trapanese probabilmente porterà bene: fatto sta che la sfida di oggi era sulla carta molto più difficile rispetto a quella contro il Città di Marsala di poco più di un mese fa (la quale era anche l'ultima vittoria colchoneros fino ad oggi).

Pronti via e subito le prime emozioni sia da una parte che dall'altra, tanto che il risultato si sblocca quasi subito: incursione del solito Lo Giudice all'interno dell'area di rigore avversaria, palla rimpallata che rimane impantanata al centro dell'area dell'Alcamo sulla quale arriva da rapace d'area Dario Tarallo, che dopo cinque minuti sblocca il risultato freddando Raspanti.

L'1-0 dell'Atletico dà fiducia alla squadra monrealese, che non graffia ma si chiude a riccio attorno al suo giovane portiere Giuseppe Tripoli, chiamato all'ultimo secondo per sostituire Dario Curcio, colpito da un virus intestinale.

È su uno dei contropiedi imbastiti dai rossi del presidente Vaglica che Raffaele Mariolo, rientrato nella rosa dell'Atletico e al debutto quest'anno, si fa colpire all'altezza del dischetto del tiro libero conquistandosi un calcio di punizione, convertito successivamente in rete dal solito "Ciccio" Lo Giudice, che toglie le ragnatele dalla porta degli alcamesi al minuto numero 27'.

Si va a riposo sul risultato di 0-2: un Alcamo confuso e frettoloso si è sempre scontrato contro il muro eretto dai monrealesi, pronti a spazzare e/o ripartire come meglio possibile per bucare Raspanti.

La ripresa non vede tanti cambi al copione e la sceneggiatura rimane la stessa: l'unico colpo lo scocca l'esperto numero 11 nerobianco Marco Faria, che buca il giovane Tripoli e accorcia le distanze al minuto numero 11' del secondo tempo.

L'Alcamo Futsal arriva in ogni modo davanti a Tripoli, ma non c'è nulla da fare: l'Atletico difende con le unghie e con i denti quei tre punti che sono una boccata d'aria gigantesca per i polmoni della squadra monrealese.

Al triplice fischio dell’arbitra Gabriella Picone (della quale segnaliamo una prova superba), si alza un urlo dalla panchina di Mister Gallo. L’Atletico si raccoglie in un abbraccio collettivo, che esorcizza tutta la fatica e le delusioni della prima parte di stagione. Per loro, ora, si prospettano 8 partite, 8 finali dalle quali bisogna cercare di ottenere il massimo risultato possibile non solo in chiave salvezza, ma anche e soprattutto per sognare un posto nei playoff finali.