Calcio a 5: Serie C2. L'Ad Maiora non si presenta ai 3M: l'Atletico vince 6-0 a tavolino

Calcio a 5: Serie C2. L'Ad Maiora non si presenta ai 3M: l'Atletico vince 6-0 a tavolino

Tre punti importantissimi per i monrealesi, che hanno beneficiato del forfait improvviso della squadra di Prizzi

MONREALE, 12 marzo - C'è poco da dire oggi. L'ansia e l'adrenalina accumulate da una settimana da giocatori e staff tecnico dell'Atletico, pronte per essere scaricate nel sabato pomeriggio, dovranno pazientare ancora altre due settimane.

Oggi c'era un'attesa particolare, inoltre, tra le fila dei "colchoneros". Dopo le due ottime vittorie esterne di fila contro Alcamo Futsal e San Gregorio Papa, c'erano tutte le carte sul tavolo per sbaragliare anche il Centro Sportivo 3M, la nuova casa dell'Atletico, campo sul quale non è riuscito ancora a vincere.

Durante il riscaldamento, però, arriva una notizia inaspettata: l’Ad Maiora non si presenterà al Centro Sportivo 3M. A comunicarlo, l’arbitro della partita Alessia Castello.

Sorrisi e cenni di festeggiamenti nel gruppo squadra monrealese: i tre punti probabilmente sarebbero arrivati lo stesso, ma l’importante è averli ottenuti, anche in queste inconsuete condizioni. Punti fondamentali per la rincorsa al quinto posto che, con una giornata in meno rispetto a Resuttana San Lorenzo e Alcamo Futsal (ovvero la quarta e la quinta classificata, ndr), portano l’Atletico a sei punti di distanza.

Il prossimo impegno dell’Atletico sarà tra due settimane contro il Merlo Calcio a 5. La settimana prossima i monrealesi usufruiranno dell’ultima settimana di riposo prima del rush finale del campionato che, adesso, si fa più interessante che mai.