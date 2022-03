Calcio a 5: Serie C2. Il Merlo C5 ferma l'Atletico, stop ai risultati utili dopo tre giornate

Una buona prestazione nel complesso non basta a conseguire bottino pieno: al 3M finisce 3-5

MONREALE, 26 marzo – Ipotesi macumba? Forse sì, per chi crede negli scongiuri. Fatto sta che i colchoneros quest'anno in casa non sono ancora riusciti a vincere. E anche oggi, nonostante una buona prestazione, i ragazzi di Gallo sono costretti ad arrendersi al Merlo C5.

Soltanto cinque sono le giornate che separano l'Atletico Monreale dalla chiusura definitiva della stagione, non contando quelle che ancora sono da recuperare. Cinque finali che, se si vuole continuare a nutrire quel sogno che è l'aggancio al treno play-off, specialmente dopo un inizio stagione a singhiozzi, si devono necessariamente affrontare nel modo corretto e provare a conseguire con il massimo del bottino. Poi viene il pallone e i suoi insondabili verdetti. E una dimostrazione l'ha avuta proprio oggi la squadra del presidente Vaglica, con una partita nel complesso giocata con pochissimi errori ma che alla fine vede uscire vincitori il Merlo C5.

Beninteso, la rosa allenata da mister Bobo Di Leo – considerando tutto quanto il campionato finora giocato – merita certamente di risiedere tra le zone nobili della classifica. E prestazioni come quella sfornata oggi al campo 3M, non esattamente brillanti, dimostrano che il cinismo e una buona dose di fortuna sono certamente due ingredienti che insieme stanno benissimo.

Fortuna già, perché se almeno uno dei due legni colpiti dai colchoneros si fossero trasformati in rete c'è la netta convinzione che adesso staremmo parlando di tutta un'altra partita. Il Merlo passa subito in vantaggio con Alessandro Lucchese, bomber di razza in lizza per il premio personale di capocannoniere della classe, che purga Dario Curcio su punizione diretta, agevolato da un tocco incolpevole del povero Ciccio Lo Giudice. La reazione monrealese arriva con Dario Tarallo che, quasi sulla linea di fondo, in occasione di un rapidissimo possesso palla da parte dei suoi, infila alle spalle di Taormina il gol valido per l'1-1.

Poi è ancora Merlo, con Gambino a stabilire il momentaneo 1-2, subito rimediato da Lo Giudice che, di prepotenza, ristabilisce il pari. Il primo tempo termina subito dopo la rete del ritrovato vantaggio del Merlo, con Lucchese che firma la sua personale doppietta. La seconda frazione è inizialmente tutta a trazione Atletico, con Costantino che sotto le gambe dell'estremo difensore avversario, di sinistro, fa esplodere di gioia la panchina monrealese. E' 3-3, in quel momento un punto a testa e poca roba in chiave classifica.

Un errore, qui da sottolineare, della retroguardia colchoneros, sugli sviluppi di un calcio da fermo, consegna a Gambino un cioccolatino dal limite dell'area di rigore, trasformato in 3-4. Proprio lui, a porta completamente sguarnita, al 60' di gioco, fa scivolare il pallone in fondo alla rete e consegna di fatto la vittoria ai suoi.