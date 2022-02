Domani Monreale C5-Casali del Manco: vincere per continuare a lottare per la salvezza

Difficile impegno per i biancazzurri al cospetto dei calabresi, quinta forza del campionato

MONREALE, 25 febbraio – All’andata fu una partita dai due volti: grande Monreale nel primo tempo e squadra sparita dal campo nella ripresa. Il 3-2 per gli uomini di mister La Bianca dell’intervallo si trasformò in un sonoro 8-3 finale per gli avversari.

Un errore da non ripetere domani, contro il forte Casali del Manco, squadra calabrese della provincia di Cosenza, che naviga in quinta posizione della classifica (ultima in chiave playoff), che il Monreale dovrà affrontare al PalaCanino nella gara valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie B (Girone H), quinta partita di ritorno.

Un errore da non ripetere alla luce della ancora precaria classifica dei biancazzurri, tutt’ora al terz’ultimo posto della graduatoria e quindi impegnati in piena lotta salvezza, che la vittoria di una settimana fa contro un coriaceo Mortellito ha consentito di inseguire ancora.

Abbiamo tutto negli occhi, a distanza di quasi una settimana, l’ultimo palpitante minuto di gioco, quando, sul punteggio di 3-3 (dopo aver condotto per 3-0) il Monreale è riuscito a piazzare la zampata finale grazie al gol liberatorio di Alessandro Comito, seguito da quello definitivo di “Ibra” Catalano.

Per salvarsi, però, da qui in avanti la parola d’ordine sarà “continuità”. Solo con la continuità di risultati il traguardo della permanenza in Serie B sarà alla portata della squadra allenata da mister La Bianca. Sarà quindi quanto mai importante mettere altri tre punti nel cassetto e, perché no, a fine partita guardare ai risultati della giornata, sperando che le dirette concorrenti della coda della classifica abbiano compiuto qualche passo falso.

Domani, a questa importante sfida, il Monreale purtroppo si presenta privo di due pedine importanti: il capocannoniere Salvo Murò, espulso sabato scorso e il pivot Giacomo Catalano, ammonito in regime di diffida, sempre contro il Mortellito. Entrambi sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo. Per due assenze pesanti, però, mister La Bianca si gode un ritorno importante: quello dell’universale Andrea Bruno, che dopo un lungo periodo di assenza per motivi personali, sarà nuovamente a disposizione del tecnico biancazzurro.

Anche per domani la società confida nel sostegno del pubblico: quel sostegno che nei minuti finali del match di sabato scorso ha trasformato il PalaCanino in una bolgia festosa. MonrealeNews, comunque, garantirà la consueta telecronaca diretta sulla propria pagina facebook a partire dalle 15,55.

Calcio d’inizio alle ore 16: Fischierà una coppia proveniente dal Veneto: Alessandro Soligo della sezione di Castelfranco Veneto e Daniele Marco Ciriotto di quella di Treviso. Cronometrista sarà Giorgia Mongiovì della sezione di Palermo.