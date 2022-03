Domani PGS Luce Messina-Monreale C5: servirà il cuore delle ultime due partite

Al PalaMili gli uomini di mister La Bianca contro la quarta forza del campionato

MONREALE, 4 marzo – Due vittorie consecutive, soprattutto per il modo in cui sono arrivate, hanno ridato ossigeno alla classifica e fiducia all’ambiente. Vittorie senza le quali adesso guarderemmo con preoccupazione al prosieguo del campionato del Monreale C5.

Ed invece, gli ultimi istanti palpitanti dei match contro Mortellito ed ancor di più contro Casali del Manco, hanno riacceso speranze concrete e restituito entusiasmo. Necessario, però, come sempre succede nello sport dove, come nella vita, gli esami non finiscono mai, sarà non fermarsi e tentare di dare continuità ad una mini striscia, che per fare stare tutti tranquilli dovrebbe allungarsi ulteriormente.

Il compito non è dei più agevoli perché la prossima avversaria che il calendario mette di fronte ai biancazzurri, nel match valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie B, è quella PGS Luce Messina, che oltre a costituire la quarta forza del campionato, è tra le formazioni che più hanno impressionato fra quelle che hanno affrontato il Monreale fin qui. Al PalaCanino, nella partita d’andata, la compagine peloritana diede una grande impressione di solidità e, benché agevolata dagli errori banali dei padroni di casa, riuscì a portare via l’intera posta.

Occhio, quindi, ad una formazione che vorrà fare il bis e che sarà certamente arrabbiata e con grande voglia di riscatto, dopo essere stata maltrattata una settimana fa dal Mascalucia.

Segnali positivi in casa biancazzurra, tra le cui fila rientrano il bomber Salvò Murò ed “Ibra” Catalano. Entrambi hanno scontato il turno di squalifica inflitto loro dal giudice sportivo. Sulla via del recupero, ma fuori dai giochi domani, invece Salvo Pitarresi, che sta smaltendo l’infortunio patito durante il riscaldamento pre-partita della sfida del PalaWagner di Mascalucia.

Azzardare ogni pronostico è impresa ardua, soprattutto alla luce della caratura della formazione messinese, ma ciò che appare chiaro è che molto dipenderà dal tipo di partita che il Monreale riuscirà a fare. Se il cuore sarà quello messo in campo nelle ultime due sfide, nessun traguardo sarà vietato.

Anche domani, al PalaMili, Monreale News garantirà la consueta telecronaca diretta sulla propria pagina facebook a partire dalle 17,25.

Calcio d’inizio alle ore 17,30. Fischieranno Francesco Amato della sezione di Ragusa e Michele Corrado Schillaci di quella di Enna. Cronometrista Antonio Melita della sezione di Messina.