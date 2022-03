Per il Monreale calcio a 5 domani prova di fuoco contro la capolista Canicattì

Difficilissimo impegno per i biancazzurri alla ricerca di punti salvezza

MONREALE, 11 marzo – Cinque giornate al termine del campionato e la consapevolezza di dover affrontare cinque battaglie. Ne va della permanenza nella serie B del futsal, dopo gli sforzi enormi della stagione scorsa per averla conquistata. Cinque tappe decisive, a partire da domani.

L’appuntamento è di quelli di grande rilievo, perché al PalaCanino arriva la capolista Canicattì, squadra che, dopo un avvio non brillantissimo, ha inanellato una serie lunghissima di risultati positivi, fatta di dodici turni con punti all’attivo, tanto da scalzare Ecosistem Lamezia e Città di Palermo dal vertice della classifica che adesso occupa con tre punti di vantaggio proprio sulla compagine rosanero. Basta solo questo dato per comprendere la caratura della squadra allestita dal presidente Vincenzo Urso e guidata da mister Giuseppe Castiglione.

Un dato che si somma, purtroppo, al momento difficile del Monreale, che paga una lunga serie di episodi che dire sfortunati è poco, che ne hanno ridotto l’organico e rallentato inevitabilmente la marcia.

Alla sfida il Monreale C5 si presenta senza gli squalificati Palazzotto e Giacomo Catalano, che pagano il convulso finale di gara di sabato scorso a Messina, quello di un match tranquillissimo, incredibilmente scappato di mano ai direttori di gara nei minuti conclusivi. Non ci sarà nemmeno Alessandro Comito (per lui stagione finita). Per il resto mister La Bianca fa la conta dei disponibili, sapendo di dover attingere pure alle formazioni giovanili. Il tecnico biancazzurro, però, sa pure che chi scenderà in campo giocherà certamente al 100% delle proprie possibilità e se ci saranno due cose che domani non mancheranno contro la capolista saranno l’impegno e la voglia di dare tutto. Sarà questo l’unico modo per cercare di fare punti, che servono eccome per la classifica, al cospetto di un avversario lanciatissimo verso la vittoria del campionato.

La società, in questo momento di difficoltà, chiama a raccolta i propri sostenitori perché diano quella spinta ulteriore alla squadra, come spesso è avvenuto quest’anno al PalaCanino.

Il match, come di consueto, potrà essere seguito in streaming in telecronaca diretta sulla pagina facebook di MonrealeNews a partire dalle 15,55.

Calcio d’inizio alle ore 16. Fischierà una coppia laziale formata da Michele Romeo della sezione di Roma 2 e Antonio Serra di quella di Tivoli. Cronometrista Giorgia Mongiovì della sezione di Palermo.