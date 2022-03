Calcio a 5: Serie B. Spazio alle finali di Coppa e Under 19, il campionato si ferma per tre settimane

Alla ripresa, il 9 aprile, il Monreale calcio a 5 andrà a far visita all’Agriplus Acireale

MONREALE, 18 marzo – Archiviata la sconfitta contro il Canicattì di sabato scorso, il Monreale, così come tutte le “consorelle” della Serie B, osserverà adesso tre settimane di stop dall’attività agonistica ufficiale. Sono tre, infatti, quelle previste dal calendario in cui il campionato si fermerà.

Il motivo va individuato nella disputa delle fasi finali della Coppa Italia, che determinano, pertanto, una pausa così lunga.

Si comincerà domani, quando al PalaOreto di Palermo è in programma la finale del girone H tra Città di Palermo ed Ecosistem Lamezia, squadre che in semifinale hanno eliminato rispettivamente PGS Luce Messina e Canicattì. Domani, in pratica, ore 15, chi vince sarà ammesso alla “Final Eight”, comprendente le squadre vincitrici degli altri gironi italiani, che si disputerà a Policoro, provincia di Matera, dal 31 marzo al 2 aprile.

La settimana prossima, invece, al PalaEmiliaRomagna di Salsomaggiore Terme, provincia di Parma, è in programma la Final Eight del campionato nazionale Under 19. In quella sede, come è noto, la Sicilia sarà rappresentata dal Villaurea Palermo, che ha prima prevalso in finale sul Canicattì, per poi aggiudicarsi la finale interregionale contro i calabresi del Mirto.

Disputate queste manifestazioni, pertanto, il campionato potrà riprendere regolarmente il 9 aprile prossimo, con la disputa dell’8ª giornata di ritorno, che vedrà il Monreale calcio a 5 impegnato al PalaVolcan di Acireale in una difficilissima sfida contro i granata etnei.

Frattanto la squadra ha svolto con scrupolo e impegno le sedute settimanali di allenamento, agli ordini di mister Toti La Bianca, in vista del rush finale del campionato, che vede i biancazzurri in piena bagarre salvezza.