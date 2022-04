Calcio a 5: Serie C2. L'Atletico ospita domani il Mistral per chiudere il tour de force prima delle vacanze pasquali

I "colchoneros" concluderanno domani una serie di partire difficili che hanno visto gli uomini di Gallo giocarsela alla pari con le prime della classifica

MONREALE, 8 aprile - Il buon periodo di forma dell'Atletico era stato testimoniato da un'ottima scia di risultati utili consecutivi che dalla ripresa delle ostilità del campionato, dopo la pausa natalizia, avevano visto i monrealesi perdere punti solo nella gara interna contro il Favignana.

Il calendario, però, ha iniziato a riservare brutti scherzi alla compagine del presidente Vaglica, che ha dovuto affrontare in successione Merlo, Isola e Mistral, ovvero le prime tre della classe.

Le prime due partite, contro Merlo e Isola, hanno avuto come comune denominatore una prova arcigna e concreta dell'Atletico che però, per via della maggior qualità e bravura nella lettura dei momenti della gara, è servita a poco. Le due sconfitte infatti hanno quasi suggellato la fine del sogno playoff, costringendo e rassegnando l'Atletico ad un mesto finale di stagione privo di obiettivi, se non proprio il finire nel modo migliore e più velocemente possibile il campionato.

Il Mistral, quindi, sarà la sfida finale di questo trio di partite dall'alta difficoltà. Essa, inoltre, coinciderà con l'ultimo fine settimana prima di quello di stop per le vacanze pasquali: esso sarà l'ultimo sabato libero per i monrealesi prima della fine della stagione. All'andata è finita 4-3 per il Mistral al Nou Camp di Carini, una gara tirata fino alle ultime battute dove i carinesi riuscrono a portarsi avanti. Rimangono loro i favoriti per la sfida di ritorno, con un Atletico sul quale ancora pende la spada della maledizione del Centro Sportivo 3M, dove l'unica vittoria conquistata è arrivata grazie al forfait improvviso dell'Ad Maiora e conseguente vittoria a tavolino.

Probabilmente il treno è passato già da un po', ma l'Atletico in ogni caso ha il compito e il dovere di giocare al massimo gli scontri che restano da qui a fine anno. La delusione per l'annata grigia comincia a diffondersi per l'ambiente, e l'illusione creata da quel buon momento di forma di febbraio sembrerebbe essere svanita.

L'appuntamento è fissato per domani alle ore 16 al Centro Sportivo 3M di Via Olio di Lino. Arbitrerà la partita l'arbitro Riccardo Guagenti della sezione di Caltanissetta.