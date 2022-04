Domani Monreale C5-Meriense: è il momento della verità

Fondamentale sfida salvezza al PalaCanino contro i barcellonesi, diretti concorrenti nella lotta salvezza

MONREALE, 22 aprile – In Spagna la chiamano “la hora de la verdad”, l’ora della verità. È quella che scatterà domani pomeriggio per il Monreale calcio a 5, che se la vedrà con la Meriense, formazione di Barcellona Pozzo di Gotto, nella partita valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie B (Girone H).

Entrambe le squadre sono impegnate fino al collo nella difficilissima lotta per la salvezza. Il Monreale, rispetto alla squadra barcellonese ha un punto di vantaggio: 22 quelli raggranellati in classifica, contro i 21 degli avversari e naviga al quart’ultimo posto, mentre la Meriense viaggia al terz’ultimo.

Bastano queste piccole indicazioni numeriche per far comprendere come questo match, terz’ultima fatica della stagione, rivesta un carattere di capitale importanza per entrambe e costituisca uno snodo fondamentale nella corsa che garantisce la permanenza in Serie B. All’andata finì 8-7 per i barcellonesi, tra mille rimpianti del Monreale che regalò praticamente un tempo agli avversari (concluso sullo 0-4), per poi tentare nella ripresa una rimonta solo sfiorata, ma non completata.

Domani al PalaCanino, quindi, sarà quasi come una finale. Il “quasi” significa” che un eventuale pareggio non sarebbe un risultato da buttare per il Monreale, in ragione del punticino di vantaggio in classifica, maturato nell’ultima giornata di campionato, quando il Monreale andò a pareggiare in quel di Acireale e la Meriense fu sconfitta in casa propria dall’Ecosistem Lamezia.

È chiaro, però, che il Monreale cercherà di ottenere la vittoria con tutte le sue forze, per mettere una distanza considerevole tra sé e i barcellonesi, distanza di quattro punti che potrebbe voler dire virtualmente salvezza.

Ovviamente, per ottenerla, servirà una partita fatta di grande concentrazione e senza cali di tensione, anche perché, certamente, la Meriense arriverà al PalaCanino sapendo di aver ben poco da perdere e di doversi giocare il tutto per tutto contro i biancazzurri.

Monreale C5-Meriense sarà pure sfida tra bomber, considerato che si affronteranno Mendes Goncalves, portoghese, capocannoniere del campionato, con i suoi 35 gol e Salvo Murò, goleador del Monreale, secondo in graduatoria autore di 20 reti, pur essendo arrivato a campionato abbondantemente avviato.

Mister La Bianca ha sottoposto la squadra a intense sedute di allenamento in settimana, preparando il match nei più piccoli dettagli. Per il resto, invece, una partita di così grande importanza, come si dice comunemente, si prepara da sola perché i giocatori conoscono benissimo l’entità ed il valore della posta in palio.

Al PalaCanino è previsto il pienone, anche perché la società biancazzurra, attraverso i propri canali social, ha chiamato a raccolta i sostenitori, invitandoli a tifare Monreale, consapevole dell’importanza dell’apporto del pubblico.

Tuttavia, chi fosse impossibilitato potrà sempre optare per la trasmissione in streaming in telecronaca diretta che Monreale News, come di consueto, proporrà a partire dalle ore 15,55.

Palla al centro alle ore 16. Fischieranno i signori Francesco Saverio Mancuso della sezione di Lamezia Terme e Salvatore Pagano di quella di Catania. Cronometrista Giorgia Mongiovì della sezione di Palermo.