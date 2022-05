Il Monreale chiude il campionato con una sconfitta indolore

Al PalaCanino finisce 6-5 per i rosanero l’ultimo match della stagione biancazzurra

ALTOFONTE, 7 maggio – Il risultato stavolta praticamente non contava. Sia Monreale calcio a 5, che Città di Palermo, avevano già raggiunto i loro traguardi: salvezza per i biancazzurri, secondo posto matematico per i rosanero. Giusto, però, onorare fino in fondo questo campionato di serie B. Il primo per il Monreale.

Le due squadre non se lo sono fatto dire due volte ed hanno dato vita ad un incontro gradevole, in cui non sono mancate le emozioni e le belle giocate. Alla fine, ha vinto il Città di Palermo per 6-5, che ha avuto la capacità di rimontare da una situazione di svantaggio e di fare sua la partita con grinta e caparbietà.

Ben più difficili gli impegni che attendono le due squadre. Gli uomini di mister Cappello si preparano ai playoff e se la vedranno sabato prossimo al PalaOreto contro Casali del Manco nel match di semifinale del girone H. Altrettanto gravosa, se non di più, la partita che dovrà giocare il Monreale, seppur fuori dal campo, che deve pianificare la prossima stagione e dare una risposta agli interrogativi che si presentano già sul tappeto, a cominciare dalla questione palazzetto.

Tornando alla partita di oggi, possiamo dire che, pur senza dannarsi l’anima, le due squadre hanno giocato a viso aperto, divertendo il pubblico presente, che alla fine non ha lesinato applausi ai protagonisti. In casa Monreale sugli scudi Mirko Sorrentino, autore di una tripletta, con gli altri due gol che sono stati messi a segno da Salvo Pitarresi e Vincenzo Madonia. Tra i rosanero, standing ovation per Marco Torcivia, che col suo poker ha indirizzato il match dalla parte degli ospiti. Alessio Sposito e Benny Napoli gli altri due marcatori. A fine match simpatico terzo tempo tra le due squadre, esteso ai familiari ed ai simpatizzanti in un clima di amicizia e di stima reciproca. È stata la vittoria di tutti. È stata la vittoria del futsal e dello sport.