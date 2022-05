Il Monreale calcio a 5 riparte da Salvo Murò

C’è l’accordo fra il bomber e la società. Sarà biancazzurro anche il prossimo anno

MONREALE, 23 maggio – Conquistata la salvezza con una giornata d’anticipo al PalaRescifina di Messina, il Monreale calcio a 5 si è messo subito al lavoro per ripartire di slancio e consegnare nelle mani del confermatissimo mister La Bianca, entrato, tra l’altro, nel consiglio d’amministrazione della società, un organico competitivo, in grado di ben figurare nel prossimo campionato di Serie B.

In attesa di individuare quei giocatori in grado di rinforzare l’organico, la società ha pensato bene di cominciare dai rinnovi, confermando quei giocatori funzionali al progetto di crescita, che il sodalizio biancazzurro porta avanti fin dal lontano 2015, anno della sua fondazione, che ha consentito ai colori monrealesi di scalare le categorie e passare dall’iniziale Serie D all’attuale Serie B.

Primo dei giocatori che anche per il prossimo anno vestiranno la casacca biancazzurra è il bomber Salvo Murò, che con i suoi 28 gol si è piazzato al secondo posto nella classifica dei cannonieri, alle spalle del portoghese della Meriense, Adriano Mendes Goncalves. Va detto, però, che Murò, il suo bottino di reti lo ha realizzato in poco più di metà campionato, poiché ha vestito la maglia del Monreale a partire da dicembre, quando si era aperto il mercato di riparazione. Un dato significativo per far comprendere quanto sia stato devastante l’impatto del giocatore sul campionato.

Murò, pezzo pregiato del mercato, in questi giorni è stato tempestato di chiamate da società che avrebbero fatto carte false per garantirsi le sue prestazioni. Il Monreale, però, è riuscito ad assicurarsi la sua presenza in squadra anche per l’anno prossimo, per costruirgli attorno un organico in grado di disputare un bel campionato. Decisivo per la conferma del classe ’98 l’apporto concreto del neo consigliere d’amministrazione Toti La Bianca, che è voluto partire proprio da Murò per la costruzione del roster 2022-23 e di un paio di sponsor della società, che contribuiranno in maniera determinante alla causa del rinnovo.