Ancora conferme in casa Monreale C5: anche Vincenzo Madonia sarà biancazzurro

Ancora conferme in casa Monreale C5: anche Vincenzo Madonia sarà biancazzurro

Il rinnovo dopo il grande campionato disputato quest’anno

MONREALE, 24 maggio – Continua senza sosta in casa Monreale calcio a 5 il lavoro della società finalizzato alla costruzione della squadra della prossima stagione e continua con un’altra importantissima conferma: quella del laterale Vincenzo Madonia, grande protagonista della stagione appena conclusa.

Anche nel campionato edizione 2022-23, quindi, Madonia vestirà i colori biancazzurri per portare al team di Toti La Bianca il suo grande contributo di esperienza, di tecnica, di gol, ma soprattutto di carattere che quest’anno ne hanno fatto un punto di forza imprescindibile per il campionato del Monreale.

Come sanno gli appassionati di futsal, che hanno seguito le sorti della squadra biancazzurra Vincenzo Madonia ha disputato una grande stagione, da autentico trascinatore, contribuendo in maniera concreta alla salvezza monrealese, e realizzando diversi gol pesanti, alcuni dei quali, tra l’altro, di ottima fattura, come quello segnato al volo nella sfortunata trasferta di Casali del Manco.

Soddisfatto mister La Bianca, che assieme a tutto il quadro dirigenziale biancazzurro sta lavorando alla costruzione della squadra del prossimo campionato. Nei prossimi giorni, non è escluso che possano arrivare altre importanti conferme, così come degli innesti di qualità, in grado di alzare il tasso tecnico e caratteriale della squadra.