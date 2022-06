Calcio a 5: Serie C2. All’Atletico Monreale il ritorno di Roberto Lanza

Proviene dal Palermo C5 e vanta già una grande esperienza nella categoria

MONREALE, 13 giugno – Si tratta di un gradito ritorno. È quello di Roberto Lanza, che torna ad indossare la maglia dell’Atletico Monreale e si appresta a disputare il prossimo campionato di serie C2 di calcio a 5.

Lanza, infatti, figlio “d’arte” di Massimo, ha già vestito la casacca della società normanna due stagioni fa, distinguendosi per comportamento, numero di gol realizzati e assist forniti ai compagni. Un rendimento, peraltro, mantenuto anche nelle altre compagini in cui ha militato, ultima delle quali il Palermo calcio a 5, che ha contribuito a portare alla salvezza nell’ultimo campionato di Serie C1, concluso con lo spareggio playout.

L’Atletico, non appena ha capito che c’era la possibilità di tesserarlo, non se lo è fatto dire due volte ed ha perfezionato la trattativa, sapendo di poter arricchire il suo organico con un validissimo elemento sia sotto il profilo tecnico, che comportamentale.

Nei trascorsi di Lanza anche il Monreale calcio a 5, ma soprattutto una significativa militanza nel calcio a 11. Ha vestito le casacche del Marsala (in Serie D), tra le altre, e del Brancaleone (Eccellenza). “Sono felice di questo ritorno all’Atletico – afferma Lanza – in una società che merita certamente più della Serie C2 e che ha dei propositi di crescita. Per me si tratta di stare più vicino alla mia famiglia ed alla mia ragazza e darò tutto per questa maglia.