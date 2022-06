Calcio a 5: nasce il Monreale Futsal: un’altra presenza nel campionato di Serie D

Sarà guidato da Davide Sorrentino e Massimo Giammona. Alessio Tarallo sarà il ds

MONREALE, 20 giugno – Si arricchisce ulteriormente il panorama del calcio a 5 a Monreale, città nella quale la questa disciplina vanta un seguito ed una pratica in costante crescita. Nasce la quarta formazione cittadina: il Monreale Futsal.

Il sodalizio, che ufficializza il suo battesimo alla nostra testata, completa il lotto delle società monrealesi impegnate nei campionati federali costituito dal “capostipite” Monreale calcio a 5 (Serie B), Atletico Monreale (Serie C2), Pioppo Futsal (Serie D) ed, appunto, Monreale Futsal. Anche quest’ultima compagine sarà al via del campionato di Serie D.

Ad avere dato vita a questo progetto ci sono Davide Sorrentino (presidente ed allenatore), Massimo Giammona (vicepresidente). Il ruolo di direttore sportivo è stato affidato ad Alessio Tarallo, giovane emergente nel mondo dell’organizzazione sportiva monrealese (a lui si deve quella del Torneo dei Quartieri, in corsi di svolgimento in questi giorni al campo sportivo Conca d’Oro).

La squadra, invece, dispone attualmente di sei-sette elementi che hanno aderito al progetto Monreale Futsal. Fra questi Dario Tarallo, Claudio Giammona e Giovanni Tripolini. Altri se ne aggiungeranno presto, anche perché è intenzione della società di organizzare degli stage per formare un roster che possa ben figurare in campionato. Il luogo delle partite casalinghe sarà il campo Archimede sulla circonvallazione.

“Il nostro obiettivo – affermano Sorrentino e Giammona – è quello di divertirci, senza assilli di classifica e senza dover per forza vincere a tutti i costi. Vogliamo disputare onorevolmente il nostro campionato e tenere alto anche noi il nome della nostra città”.