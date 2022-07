Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico Monreale si rafforza: preso Gaetano Napoli

È un laterale di 23 anni, proviene dal Palermo calcio a 5

MONREALE, 7 luglio – Si arricchisce l’organico dell’Atletico Monreale, società che disputerà il prosismo campionato di Serie C2. Alla corte di mister Gallo arriva infatti Gaetano Napoli, laterale, classe ’99, proveniente dal Palermo calcio a 5.

Il giocatore è stato presentato dal presidente della società biancorossoblu, Marcello Vaglica. Il suo tesseramento si inquadra nella politica di puntare su giovani interessanti e di prospettiva.

Napoli ha iniziato a giocare a calcio a 11 al Wisser Club, per poi passare alla Cantera Ribolla per 3 anni. Quindi il passaggio nel futsal giocando per la Mabbonath dove ha vinto un campionato regionale con l’Under per poi disputare la final eight a Montecatini, perdendo in semifinale con il Napoli. Il su percorso è proseguito con il Sant’Isidoro, quindi Real Parco, prima di due anni di stop. L’anno scorso, infine, ha ha ripreso con il Palermo calcio a 5 e ora questa nuova avventura.

“Ho accettato con entusiasmo questa nuova sfida – le prime parole da giocatore dell’Atletico di Napoli – spero di dare il mio contributo alla causa”.

“Stiamo lavorando per dare al tecnico Gallo una squadra competitiva - aggiunge il presidente Vaglica – , Con gli innesti di Roberto Lanza e Gaetano Napoli alziamo ancora più il livello di velocità e tecnica alla squadra. Continuiamo a lavorare per trovare altri innesti che possano aumentare la competitività”.