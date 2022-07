Un gradito ritorno nel Monreale calcio a 5: è quello di Andrea Sarcì

Il 29enne laterale ha già indossato i colori biancazzurri nella stagione 2018-19

MONREALE, 28 luglio – Si arricchisce l’organico del Monreale calcio a 5, che si appresta d disputare la sua seconda stagione consecutiva nel campionato nazionale di Serie B (Girone H). Nel roster di mister Toti La Bianca arriva pure Andrea Sarcì.

29 anni, palermitano, laterale, Andrea Sarcì per i colori biancazzurri è un gradito ritorno, dal momento che ha già indossato la maglia del Monreale nella stagione 2018-19, culminata con lo spareggio playoff della Serie C1 giocato e pareggiato contro il Cus Palermo, allenato in quella circostanza proprio da mister La Bianca. Poi ha giocato nel San Gregorio Papa, società palermitana che milita nel campionato di Serie C2.

Sarcì, che ieri è stato presentato ufficialmente in un noto bar monrealese, conosce quindi moto bene l’ambiente, oltre che molti dei suoi compagni di squadra e quindi non avrà problemi di inserimento. “Sono molto contento di questo ritorno – ha affermato Sarcì a MonrealeNews – in una squadra che già conosco, in una società nella quale mi sono trovato molto bene. Mi metterò subito a disposizione del mister per dare anch’io il mio contributo in vista della prossima stagione”.