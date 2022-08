Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico Monreale ha un nuovo direttore sportivo: è Salvo Mineo

Vanta una grande esperienza nell’ambiente del futsal locale

MONREALE, 3 agosto – L’Atletico Monreale, società che si appresta a disputare il prossimo campionato di serie C2 di calcio a 5, ha un nuovo direttore sportivo: è Salvo Mineo: fino a poco tempo fa, apprezzato giocatore di futsal.

Mineo è stato presentato ieri sera dal presidente del club biancorossoblu, Marcelo Vaglica, dal vice, Giuseppe Guzzo e dal dirigente, Fabrizio De Corcelli.

30 anni, professione commercialista, Mineo per problemi personali ha smesso di giocare a livello federale, pur essendo ancora un valido calciatore di futsal, dotato tra l’altro di un ottimo sinistro. Nella sua carriera vanta una finale play off di serie D con l’Oratorio S Vincenzo. È stato anche vincitore di una Serie C1 girone Unico con gli Azzurri Radio italia. Ha militato, inoltre nel Club P5, tre anni al Villaurea, vincitrice del campionato di serie C2 e serie C1, nel Resuttana San Lorenzo con vittoria dei playoff di C2

“Ho lasciato il calcio giocato – afferma per dedicare il mio tempo a questo sport per la crescita dei giovani e della società”. “Abbiamo scelto Mineo - commenta soddisfatto dal canto suo il presidente Vaglica – proprio per il suo amore verso questo sport e perchè nell'ambiente è ben voluto da tutti ed ha ottime capacità e conoscenze. Si è messo già a lavoro per la società con ottimi risultati”.