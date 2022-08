Calcio a 5: Serie C2. Ancora un rinforzo per l’Atletico: è Marco Gentile

29 anni, laterale, proviene dal Resuttana San Lorenzo

MONREALE, 8 agosto – Ancora un acquisto per l’Atletico Monreale, società che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C2. Ad implementare la rosa a disposizione di mister Gallo arriva il laterale Marco Gentile, 29 anni, che nella vita fa il responsabile commerciale nel campo dell’energia.

Nel mondo del futsal ha giocato per due anni in C1, nel 2012 al Wisser e nel 2020 al Cus Palermo, mentre le altre sue esperienze significative riguardano i cinque anni al Resuttana San Lorenzo, dove ha 65 goal e conquistato una promozione in C2 al primo anno, una semifinale play off al terzo e una promozione in C1 da vincente del play off lo scorso anno.

“Ho scelto l’Atletico – afferma Gentile a Monreale News – anziché giocarmi la C1 con il Resuttana per la voglia di tornare a dividere lo spogliatoio con i compagni storici del Resuttana, quali Barberi e Mariolo, oltre che per l’ottima qualità della rosa che spero mi possa portare a riconquistare la C1 con questi colori”.