Calcio a 5: Serie D. L’Asd Futsal Monreale comincia la preparazione

La neonata società monrealese sarà al via del campionato di Serie D

MONREALE, 31 agosto - È iniziata lunedì la preparazione atletica dell’Asd Futsal Club Monreale in vista della stagione agonistica che comincerà nel mese di ottobre e che vedrà la neonata squadra monrealese ai nastri di partenza del campionato di Serie D.

La preparazione è cominciata sotto lo sguardo attento di mister Sorrentino e del suo vice Matteo Favaloro e con la supervisione del vicepresidente Massimo Giammona, del Ds Alessio tarallo e del dirigente Francesco Quartetti. Grande entusiasmo tra i giocatori che non vedevano l’ora di iniziare questa avventura.

“Siamo riusciti a creare una squadra – spiega il DS Tarallo – secondo il nostro parare forte e competitiva, con un gruppo bellissimo che è la cosa più importante e soprattutto fatto da tutti ragazzi monrealesi, alcuni già conosciuti nel futsal , altri che si affacciano per la prima volta a questa avventura. Un mix tra esperienza e giovani, con un’under in grado di farsi trovare pronta. Adesso stiamo cercando di completare la squadra con qualche acquisto finale”.

Intanto iniziano le iscrizioni della scuola calcio: da lunedì 5 settembre open day al campo Arkimede. Scuola calcio che è il perno e la parte viva di questa società da quando è stata fondata da Davide Sorrentino e Massimo Giammona.